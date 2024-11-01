Чому Довбик вперше не потрапив до заявки «Роми»: тренер пояснив причину

Вже скоро Рома проведе гостьовий матч 11-го туру Серії А проти Верони

Головний тренер Роми Іван Юріч розповів, чому український форвард Артем Довбик не зміг взяти участь у матчі 10-го туру Серії А проти Торіно. Про це пише офіційний сайт «вовків».

«Джаллороссі» у цьому поєдинку здобули мінімальну перемогу 1:0, а українець уперше в сезоні не потрапив у заявку команди.

За словами наставника Роми, Довбик був змушений пропустити гру через хворобу.

«У Довбика було вірусне захворювання. Я сподіваюся, що він зможе відновитися до неділі. У матчі з Торіно ми спробували зіграти з фальшивою дев'яткою, що добре спрацювало. Але найголовніше, щоб усі відновилися», – наводить слова Юріча офіційний сайт «вовків».

У неділю, 3 листопада, Рома проведе гостьовий матч 11-го туру Серії А проти Верони.

У нинішньому сезоні Довбик провів 12 матчів за римлян у всіх турнірах, у яких забив п'ять голів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, що 24 жовтня відбувся матч 3-го туру Ліги Європи 2024/25 між «Ромою» та «Динамо». Довбик, який грав проти команди українців, на 23-й хвилині зустрічі з киянами зумів встановити фінальний рахунок матчу, забивши з пенальті. Цей гол виявився єдиним в дуелі.