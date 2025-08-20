Головна Спорт Новини
Україна перемогла Словаччину у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: що далі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна перемогла Словаччину у пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: що далі
Вигравши три матчі з чотирьох, національна збірна України виграла групу пре-кваліфікації

Найрезультативнішим гравцем матчу став український захисник Олександр Ковляр з 33 очками

Національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Українці зі старту гри вийшли уперед, лідирували майже усю десятихвилинку, але в кінцівці пропустили кілька атак суперника і програли чверть 17:20. В другій чверті Україна зуміла заволодіти ініціативою, а гарний відрізок у другій половині десятихвилинки дозволив на перерву піти з перевагою у дев'ять очок – 49:40.

По ходу третьої чверті «синьо-жовті» збільшили свій відрив до 11 очок, однак не змогли розвинути успіх, натомість Словаччина навіть зрівняла рахунок, хоча на останню перерву команди пішли все ж за переваги українців 69:67.

У четвертій чверті Україна, попри втрату переваги на старті, зуміли знову вийти уперед у рахунку й завершити гру перемогою з перевагою у 12 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став український захисник Олександр Ковляр з 33 очками – це найкращий результат результативності в одній грі в історії збірної.

Вигравши три матчі з чотирьох, національна збірна України виграла групу пре-кваліфікації ЧС-2027 і вийшла у основну частину відбору.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

