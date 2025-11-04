Головна Спорт Новини
Перший рубіж подолано: завершене стартове коло баскетбольної Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Перший рубіж подолано: завершене стартове коло баскетбольної Суперліги
«Черкаські Мавпи» лишилися без свого лідера Андрія Агафонова, який більше не вийде на майданчики Суперліги
Джерело: Федерація баскетболу України

Після насиченого ігрового періоду у команд буде один тиждень відпочинку

Підійшов до завершення п'ятий ігровий тиждень регулярного чемпіонату Суперліги 2025/2026, який був сповнений яскравими історіями протистоянь. Про це повідомляє «Главком»

У перший день змагального тижня, п'ятницю, команди-аутсайдери доволі жваво розпочали свої матчі: «Старий Луцьк» виграв першу половину проти «Кривбаса» (32:36), а «Ніко-Баскет» завдяки результативній другій чверті пішов на паузу з перевагою «+5» (39:34). Проте друга половина виявилася для обох колективів невдалою, і в підсумку вони програли свої матчі «-11» (73:62) та «-18» (67:85) відповідно. Точно за таким же сценарієм розгорнувся матч «Черкаських Мавп» проти «Харківських Соколів», де господарі трималися тридцять хвилин (76:74), але в останні десять здійснили лише п'ять влучних кидків та поступилися 91:98, не зумівши потішити Андрія Агафонова перед завершенням його спортивної кар'єри

Під час наступного ігрового дня мав би відбутися центральний матч тижня між двома фаворитами на перемогу в турнірі - «Дніпром» та «Київ-Баскетом». І команди не розчарували вболівальників, видавши матч з шаленою інтригою, який нагадував коливання маятника, де все вирішила дальня спроба Володимира Конєва за 0,7 секунди до фінальної сирени і принесла перемогу дніпрянам з рахунком 70:69. Інші ж зустрічі мали набагато меншу інтригу, адже «Кривбас» переграв «Говерлу» з чотирнадцятиочковим гандикапом (82:68), «Ніко-Баскет» у битві за уникнення останнього місця виявився сильнішим, ніж «Старий Луцьк» (78:66), а «Рівне», незважаючи на свої героїчні спроби відігратися у заключній десятихвилинці, постраждало від невдалих тридцяти хвилин та поступилося «Запоріжжю» (71:68). 

Третій же день тижня став прикрасою і блискучим завершенням першого кола, адже в обох матчах сорок хвилин переможця не виявили. Через це вболівальники побачили овертайми, у головному з яких «Рівне» повторило суботній імпульс в заключній частині гри та завдало «Дніпру» першої поразки у сезоні (90:91). Не менш яскраво пройшов матч «Запоріжжя» та «Київ-Баскета», під час якого господарі відіграли 10 очок за п'ять результативних для себе володінь. Щоправда, сил на п'ять додаткових хвилин їм забракло, і кияни дотиснули опонентів з рахунком 80:86. 

Після завершення п'яти тижнів лідером турнірної таблиці продовжує йти «Дніпро», яке, хоч і втратило безпрограшну серію, все одно зберігає пристойні 88,9% перемог. У нижній частині таблиці «Старий Луцьк» так і не зумів здобути першу перемогу у сезоні, а у боротьбі за плейоф чотири команди ділять 5-8 місце.

За підсумком зіграних зустрічей визначено символічну пʼятірку ігрового тижня, до якої увійшли представники пʼяти клубів:

  • Єгор Сушкін («Київ-Баскет») – у середньому 16.5 очка, 6 передач, 5 підбирань, 3 перехоплення
  • Сейвон Трейлор («Рівне») – у середньому 23 очка та 4 підбирання
  • Мартін Хілл («Кривбас») – у середньому 19 очок, 8 підбирань, 5 передач, 3.5 перехоплення
  • Максим Нікітін («Харківські Соколи») – 30 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення
  • Антон Буц («Запоріжжя») – у середньому 16 очок та 9.5 підбирання

MVP тижня визнано захисника «Рівного» Сейвона Трейлора. Американець допоміг своїй команді оформити найгучнішу перемогу сезону над «Дніпром», набравши 27 очок. 

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

