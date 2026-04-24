Президент УЄФА заявив, що перестав розуміти деякі суддівські рішення

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Чеферін: Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі
фото: EFE

Чеферін: Вболівальники не можуть зрозуміти, чому одні й ті самі епізоди трактуються по-різному, і я їх розумію

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що не розуміє деякі суддівські трактування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Footmercato.

«Іноді вболівальники не можуть зрозуміти, чому одні й ті самі епізоди трактуються по-різному від матчу до матчу, і я їх розумію. Я й сам уже нічого не розумію. Візьмемо, наприклад, гру рукою: ніхто не розуміє, був це фол на пенальті чи ні, чи було це навмисно. Як це визначити? Ти ж не психіатр», – заявив Чеферін.

Він також прокоментував втручання відеоасистентів у роботу арбітрів на полі.

«Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі. Відеоасистент повинен втручатися лише у разі явної та очевидної помилки. І втручання мають бути короткими, а не такими, як іноді в Іспанії чи Англії, де на перегляд епізоду відводиться 10 чи 15 хвилин», – додав Чеферін.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
