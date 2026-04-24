Президент УЄФА заявив, що перестав розуміти деякі суддівські рішення

Чеферін: Вболівальники не можуть зрозуміти, чому одні й ті самі епізоди трактуються по-різному, і я їх розумію

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що не розуміє деякі суддівські трактування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Footmercato.

«Іноді вболівальники не можуть зрозуміти, чому одні й ті самі епізоди трактуються по-різному від матчу до матчу, і я їх розумію. Я й сам уже нічого не розумію. Візьмемо, наприклад, гру рукою: ніхто не розуміє, був це фол на пенальті чи ні, чи було це навмисно. Як це визначити? Ти ж не психіатр», – заявив Чеферін.

Він також прокоментував втручання відеоасистентів у роботу арбітрів на полі.

«Ми намагаємося пояснити арбітрам, що рішення приймає суддя на полі. Відеоасистент повинен втручатися лише у разі явної та очевидної помилки. І втручання мають бути короткими, а не такими, як іноді в Іспанії чи Англії, де на перегляд епізоду відводиться 10 чи 15 хвилин», – додав Чеферін.

