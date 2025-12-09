Головна Спорт Новини
Як у баскетболі: Чемпіонат світу з футболу-2026 вперше пройде за новим форматом гри

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Як у баскетболі: Чемпіонат світу з футболу-2026 вперше пройде за новим форматом гри
Тепер матчі у футболі фактично розбиваються на чверті по 22 хвилини
фото: FIFA

Зміна правил відбулася задля забезпечення комфорту гравців 

ФІФА оголосила про низку нововведень на майбутньому Чемпіонаті світу 2026 року, який спільно приймуть Канада, Мексика та США. Про це повідомляє «Главком»

Найсуттєвіше з них полягає в тому, що в кожному матчі турніру, що пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на поповнення запасу води. Це рішення є частиною посиленої політики ФІФА, яка ставить на перше місце здоров'я та комфорт гравців і спрямована на мінімізацію ризику теплового стресу та зневоднення.

Ключова відмінність цього нововведення полягає у його обов'язковості: на відміну від попередніх турнірів, включаючи Клубний чемпіонат світу-2025, де паузи на «водопій» застосовувалися лише у випадках сильної спеки, на ЧС-2026 вони будуть застосовані в усіх поєдинках незалежно від місця проведення, наявності даху над стадіоном чи погодних умов. Згідно з правилом, арбітр зупинятиме гру на 22-й хвилині кожного тайму, щоб дозволити футболістам поповнити запаси рідини, забезпечуючи таким чином рівні умови для всіх команд.

Окрім цього нововведення, ФІФА також анонсувала ряд суттєвих організаційних змін:

  • Фінальний графік матчів розроблений після ретельного технічного аналізу (включаючи середні температури та транспортну інфраструктуру) таким чином, щоб мінімізувати переїзди для команд і вболівальників та максимізувати дні відпочинку між матчами, що стало можливим завдяки новому формату турніру.
  • Вперше в історії турніру заплановано три окремі церемонії відкриття, які відбудуться перед першими іграми команд-господарів у Мехіко (11 червня), Торонто та Лос-Анджелесі (обидві 12 червня). Крім традиційної церемонії закриття на фіналі 19 липня на стадіоні New York New Jersey, також вперше відбудеться Half-Time Show, яке є притаманним для американського футболу.
  • Міжнародний мовний центр, офіційний хаб для глобальних медіа-операцій, буде розташовано у Далласі, де очікується близько 2000 представників ЗМІ, а операційний центр турніру та базовий табір для арбітрів функціонуватимуть у Маямі.

Нагадаємо, що на собі випробувати новий формат матчів може і Україна, яка боротиметься у березні наступного року за потрапляння до головного турніру збірних. Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників: у півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції, а в разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

