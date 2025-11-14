Усі результати матчів відбору на чемпіонат світу-2026 за 13 листопада

Востаннє ірландська команда грала на світовій першості 13 років тому, де дісталася 1/8 фіналу

Збірна України не зуміла створити сенсацію

Вчора розпочалося заключне вікно європейського відбору на чемпіонат світу-2026, під час якого визначаться 12 команд, які пройдуть напряму на головний старт збірних. Про це повідомляє «Главком».

Після вчорашньої перемоги над збірною України (4:0) Франція гарантувала собі поїздку на мундіаль. Близькою до цього стала і команда Норвегії, яка поставила непросту дилему збірній Італії – «сквадрі адзуррі» необхідно обов'язково вигравати очну зустріч з колективом Ерлінга Голанда задля уникнення потенційних ігор у плейоф.

Найбільшою сенсацією дня став поєдинок Ірландії та Португалії. Ірландці вже мали шанси на позитивний результат у минулому протистоянні, але Рубен Невеш на першій хвилині компенсованого часу забив єдиний поєдинок того матчу. Проте цього разу ірландці зуміли завдати поразки лідерам свого квартету з рахунком 2:0 завдяки дублю Троя Перротта та вилученню Кріштіану Роналду, який пропустить і наступний поєдинок. Португалія, хоч і втратила шанс гарантувати собі поїздку до Північної Америки, в заключному матчі зійдеться з аутсайдерами групи з Вірменії, тому мають шанс досягнути свого вже незабаром.

Поєдинки дев'ятого туру відбору триватимуть ще сьогодні і завтра, після чого кваліфікація завершиться 16-18 листопада.

Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур

Група D

Франція – Україна 4:0 (0:0)

Голи: Мбаппе, 55, 83, Оліссе, 75, Екітіке, 88

Азербайджан – Ісландія 0:2 (0:2)

Голи: Гудмундссон, 20, Інгасон, 39

Група F

Ірландія – Португалія 2:0 (2:0)

Голи: Перротт, 17, 45

Вірменія – Угорщина 0:1 (0:1)

Голи: Варга, 33

Група I

Норвегія – Естонія 4:1 (4:1)

Голи: Серлот, 50, 52, Голанд, 56, 62 – Саарма, 64

Молдова – Італія 0:2 (0:2)

Голи: Манчіні, 88, Еспозіто, 90+2

Група K

Англія – Сербія 2:0 (1:0)

Голи: Сака, 28, Езе, 90

Андорра – Албанія 0:1 (0:0)

Голи: Асллані, 67

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».