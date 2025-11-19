Підсумки заключного дня першого раунду кваліфікації на Чемпіонат світу

Попереду – вирішальні ігри плей-оф та підготовка до головного турніру збірних

Вчора офіційно завершилася головна частина відбіркової кампанії на світову першість-2026. Про це повідомляє «Главком».

Найбільш інтригуючою була боротьба у групах C та H. У першій з них Данія та Шотландія до матчу мали різницю лише в один бал, тому перемога тартанової армії могла вивести їх на мундіаль уперше з 1998 року. І їм це вдалося: шотландці постійно виходили вперед у матчі (1:0, 2:1), а данці – постійно наздоганяли (1:1, 2:2). Справжньою катастрофою для скандинавів став компенсований час, де їхні суперники забили двічі за дев'ять хвилин (4:2), і таким чином гарантували собі першу в цьому столітті поїздку на світову першість.

У групі H між Австрією та Боснією і Герцеговиною було два очки різниці, тому перемога останніх могла б вивести їх на перше місце. Боснійці максимально налаштувалися на цей матч, забивши першими та створюючи більше ударів по воротам суперника. Однак на другий тайм балканців не вистачило, і вони пропустили від Міхаеля Грегорича на 77-й хвилині, завершивши матч з нічийним результатом 1:1. Для Австрії, найбільші успіхи якої прийшлися на першу половину минулого століття, цей вихід на ЧС стане першим з 1998 року.

Одним з найяскравіших поєдинків туру стала битва Іспанії та Туреччини. Турки, незважаючи на поразку 0:6 у першому поєдинку відбору, вийшли на гру з «червоною фурією» зовсім з іншим налаштуванням. Хоча вони пропустили першими, далі їм вдалося обіграти Унаї Сімона двічі, заробивши лідерство 1:2. Проте воно тривало лише 8 хвилин, і Мікель Оярсабаль зумів врятувати Іспанію від домашньої невдачі, розділивши очки з суперниками (2:2).

На чемпіонат світу напряму як переможці груп відібралися Німеччина, Швейцарія, Шотландія, Франція, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Австрія, Норвегія, Бельгія, Англія та Хорватія. У плей-оф до других місць груп (Словаччини, Косова, Данії, України, Туреччини, Ірландії, Польщі, Боснії і Грецеговини, Італії, Вельсу, Албанії та Чехії) доєднаються ще чотири команди з заліку Ліги Націй (Швеція, Північна Македонія, Румунія, Північна Ірландія), які будуть поділені на чотири міні-турніри та чотири кошики відповідно. Ігри наступного етапу пройдуть 26 та 31 березня.

Відбір чемпіонату світу. Десятий тур

Група B

Швейцарія – Косово 1:1 (0:0)

Голи: Муслія, 74 – Варгас, 47

Швеція – Словенія 1:1 (0:0)

Голи: Лундгрен, 87 – Елснік, 64

Група C

Шотландія – Данія 4:2 (1:0)

Голи: Мактоміней, 3, Шенкленд, 78, Тірні, 90+3, Маклін, 90+9 – Гейлунн, 57, Доргу, 82

Білорусь – Греція 0:0 (0:0)

Група E

Болгарія – Грузія 2:1 (2:0)

Голи: Русев, 10, Крастєв, 24 – Лочошвілі, 88

Іспанія – Туреччина 2:2 (1:1)

Голи: Ольмо, 4, Оярсабаль, 62 – Гюль, 42, Озкан, 54

Група H

Австрія – Боснія і Герцеговина 1:1 (0:1)

Голи: Грегорич, 77 – Табакович, 12

Румунія – Сан-Марино 7:1 (3:1)

Голи: Россі (автогол), 13, Баярам, 29, Ман, 42, Валентіні, 57, Хаджі, 76, Раціу, 82, Мунтяну, 86 – Джакопетті, 2

Група J

Бельгія – Ліхтенштейн 7:0 (3:0)

Голи: Ванакен, 3, Доку, 34, 41, Мехеле, 52, Салемакерс, 55, Де Кетеларе, 57, 59

Вельс – Північна Македонія 7:1 (3:1)

Голи: Вілсон, 18, 75, 81, Брукс, 21, Джонсон, 37, Джеймс, 57, Броудхед, 88 – Міовскі, 23

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».