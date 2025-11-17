Головна Спорт Новини
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго
Шелль: По ходу всієї серії пенальті людина зі штабу ДР Конго здійснювала ритуал вуду

Нігерія вдруге поспіль пропустить чемпіонат світу з футболу

У третьому раунді африканської кваліфікації чемпіонату світу з футболу збірна Нігерії програла по пенальті команді Демократичної республіки Конго (1:1, пенальті – 3:4). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Нігерія вдруге поспіль пропустить чемпіонат світу з футболу.

«По ходу всієї серії пенальті людина зі штабу ДР Конго здійснювала ритуал вуду. Він робив це весь час. Ось чому я трохи нервував через нього. Він робив так (почав трясти рукою – ред.). Не знаю, це вода чи щось ще. Ми тренували пенальті перед матчем. Зробили такий вибір гравців, що б'ють. Але якби ми пробили знову за годину після гри, все могло б бути інакше. Ми програли, і тепер треба думати про інші турніри», – заявив головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

