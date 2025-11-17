«Здійснював ритуал вуду». Тренер збірної Нігерії пояснив чаклунством поразку від ДР Конго

Шелль: По ходу всієї серії пенальті людина зі штабу ДР Конго здійснювала ритуал вуду

Нігерія вдруге поспіль пропустить чемпіонат світу з футболу

У третьому раунді африканської кваліфікації чемпіонату світу з футболу збірна Нігерії програла по пенальті команді Демократичної республіки Конго (1:1, пенальті – 3:4). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Нігерія вдруге поспіль пропустить чемпіонат світу з футболу.

«По ходу всієї серії пенальті людина зі штабу ДР Конго здійснювала ритуал вуду. Він робив це весь час. Ось чому я трохи нервував через нього. Він робив так (почав трясти рукою – ред.). Не знаю, це вода чи щось ще. Ми тренували пенальті перед матчем. Зробили такий вибір гравців, що б'ють. Але якби ми пробили знову за годину після гри, все могло б бути інакше. Ми програли, і тепер треба думати про інші турніри», – заявив головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».