Визначено «Лева матчу» Україна – Ісландія

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Циганков може подолати позначку у вісімдесят матчів за збірну в разі успішного виступу в плейоф відбору
фото: УАФ

Фанати зробили цікавий вибір

Уболівальники збірної України з футболу визначили найкращого гравця у вирішальному протистоянні європейського відбору на чемпіонат світу-2026. Про це повідомляє «Главком»

За підсумками гри з Ісландією, яка завершилася перемогою «синьо-жовтих» з рахунком 2:0, Віктор Циганков отримав від фанатів почесну відзнаку «Лев матчу». Півзахисник іспанської «Жирони» вже вчетверте у своїй кар'єрі є володарем такого статусу: цього разу за Циганкова проголосували 42% усіх опитаних уболівальників.

Віктор був одним із найбільш помітних та рушійних елементів на футбольному полі. За 87 хвилин, проведених у грі, атакувальний хавбек зробив двадцять чотири вдалі передачі (з двадцяти дев'яти), з яких три були особливо гострими та розрізали оборону суперника. Окрім того, він створював моменти для взяття воріт власноруч як у першому (влучив у поперечину на 24-й хвилині), так і в другому таймі (виконав небезпечний навіс на воротаря ісландців на 66-й хвилині). Віктора на полі на останніх хвилинах замінив Єгор Назарина. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

