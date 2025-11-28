Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
фото: Reuters

Жеребкування відбудеться 5 грудня у Вашингтоні

Іранська делегація відмовилася від участі в церемонії жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 через візові обмеження США. Про це повідомив представник Федерації футболу Ірану Амір Мехді Алаві, інформує «Главком».

«У зв'язку з поведінкою американської сторони, яка була розцінена як неспортивна, іранська делегація прийняла рішення не брати участь у жеребкуванні, яке пройде 5 грудня», – сказав Амір Мехді Алаві в ефірі іранського державного телебачення.

Жеребкування відбудеться 5 грудня у Вашингтоні.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Іран США НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа таємно контактує з РФ щодо війни в Україні
США разом з Росією таємно розробляють план припинення війни в Україні – Axios 
19 листопада, 03:38
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
18 листопада, 03:58
Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис»
США розпочали операцію «Південний спис» проти наркокартелів у Латинській Америці
14 листопада, 04:32
США скасували більшість санкцій проти Сирії
США скасували більшість санкцій проти Сирії
10 листопада, 23:38
У родині Сергія Реброва сталося поповнення
У очільника збірної України з футболу Реброва народився четвертий син
9 листопада, 15:15
Президент США каже, що американські обмеження «дуже ускладнюють» реалізацію планів Ірану
Іран просив Трампа зняти санкції
7 листопада, 11:04
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США
Уряд затвердив створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
6 листопада, 18:14
У жовтні КНДР запустила кілька балістичних ракет, приблизно за тиждень до візиту президента США
Північна Корея випустила десяток ракет під час візиту глави Пентагону до кордону
4 листопада, 06:53
Колишня телеведуча зарізала літню матір
На Геловін американська телеведуча зарізала матір
3 листопада, 12:15

Новини

Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
Прапори СРСР і Росії, футболка з «Z». Фанати «Омонії» влаштували провокацію у грі з «Динамо»
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року
Очільник НОК Гутцайт увійшов до Координаційної комісії Європейських ігор 2027 року
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій
Післясмак з гірчинкою. Усі результати четвертого туру Ліги конференцій
Миттєва реакція: Шовковського звільнено з поста тренера «Динамо»
Миттєва реакція: Шовковського звільнено з поста тренера «Динамо»

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua