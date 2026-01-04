Головна Спорт Новини
Японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Нікайдо є третім найкращим стрибуном цього сезону, поступаючись лише Домену Превцу та Рьою Кобаясі
фото: FIS/ActionPress/Julia Piatkowskav

Рен блискуче виступив в Австрії

Японський стрибун Рен Нікайдо здобув сенсаційну перемогу на третьому етапі Турне чотирьох трамплінів у австрійському Інсбруку. Про це повідомляє «Главком»

Для 24-річного спортсмена цей тріумф став першим у кар'єрі на рівні Кубка світу. На трампліні «Бергізель» розгорнулася надзвичайно напружена боротьба: володарів призових місць розділили мінімальні дистанції, а доля золота вирішилася перевагою лише у 0,5 бала. Своєю перемогою Нікайдо завадив лідеру сезону, словенцю Домену Превцу, встановити історичне досягнення. Превц, який виграв два попередні етапи в Оберстдорфі та Гарміш-Партенкірхені, претендував на «Великий шлем» – перемогу на всіх чотирьох локаціях Турне протягом одного сезону. За всю історію змагань це вдавалося лише Свену Ганнавальду, Камілю Стоху та Рьою Кобаясі. Попри сильний другий стрибок, який дозволив словенцю піднятися з четвертої позиції після першої спроби, він залишився на другому місці.

Трійку найкращих замкнув 19-річний австрієць Штефан Ембахер, який поступився Превцу лише 0,2 бала. Його виступ став втіхою для 26-тисячної домашньої аудиторії, оскільки представники Австрії домінували у кваліфікації, посівши перші чотири рядки, але не зуміли продемонструвати свій рівень в основному раунді. Для Нікайдо цей успіх підтвердив статус «прориву року», адже раніше цього сезону він уже тричі піднімався на подіум. Що стосується українських атлетів, то вони завершили виступи на етапі ще на стадії кваліфікаційного відбору.

У загальному заліку Турне чотирьох трамплінів Домен Превц зберігає лідерство з активом у 895,8 бала, випереджаючи найближчого переслідувача, австрійця Яна Герля, на 41,4 бала. Штефан Ембахер посідає третє місце, а Рен Нікайдо завдяки перемозі піднявся на четверту сходинку рейтингу. Вирішальний четвертий етап змагань стартує у Бішофсгофені 5 січня, де остаточно визначиться переможець престижної серії.

Нагадаємо, що Віталій Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу. Український стрибун на лижах із трампліна зумів увійти до фінального раунду, за підсумками якого завершив змагання на 30-му місці. 

