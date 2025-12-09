Головна Спорт Новини
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Калініченко повторив найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
До цього сезону найкращим результатом Віталія на етапах КС було 37-ме місце на великому та польотному трамплінах
фото: Skijumping.pl

Українець вдруге поспіль фінішував у заліковій зоні

Український стрибун на лижах із трампліна Віталій Калініченко продовжує дивувати в новому сезоні, повторивши свій особистий рекорд на етапах Кубка світу. Про це повідомляє «Главком»

Йому вдалося вдруге поспіль потрапивши до залікової зони на етапі Кубка світу, який проходив у польській Віслі. Це сталося під час другого особистого старту. Спершу Калініченко з передостаннього прохідного місця у кваліфікації пройшов до першого раунду змагань. Там він показав стрибок на відстань 127,5 метра, і навіть попри найбільший від'ємний вітер серед спортсменів у топ-30, він зумів увійти до фінального раунду.

У підсумку за результатами другого раунду, де Віталій полетів на позначку 113,5 метра, Калініченко завершив змагання на 30-му місці, що відповідає його найкращому результату, встановленому лише тижнем раніше у фінській Руці. До поточного сезону український спортсмен жодного разу не міг пробитися до залікової зони на Кубку світу, що підкреслює несподіваний різкий прогрес у 32 роки. На жаль, інший український представник, Євген Марусяк, завершив свою участь у турнірі ще на стадії кваліфікації, і все ніяк не може знайти свою техніку виконання спроб.

Що стосується боротьби за перемогу, то у Віслі тріумфував словенець Домен Превц, який здобув переможний дубль, випередивши у фіналі японця Рьою Кобаясі лише на 0,9 бала. Третє місце посів німець Філіпп Раймунд.

Завдяки двом вдалим етапам Калініченко покращив свої шанси на Олімпійські Ігри-2026: він змінив метод проходу з Континентального кубка на Кубок світу, який є пріоритетним у розподілі путівок. Це означає для Віталія підняття в олімпійському рейтингу на понад 10 позицій. 

Нагадаємо, що цього сезону Україна втратила підсилення у жіночій частині команди в стрибках на лижах з трампліна: учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан. Причиною для дискваліфікації стала наявність у пробі спортсменки забороненої речовини – фуросеміду. Це – сильний діуретик, який використовується для швидкого зниження ваги та може приховувати вживання інших заборонених препаратів. Термін дискваліфікації 21-річної українки розпочався 17 вересня 2025 року і триватиме до 16 вересня 2027 року. 

