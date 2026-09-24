Юний японець встановив новий світовий рекорд у плаванні

17-річний спортсмен побив досягнення на Азійських іграх

Японський плавець Охасі Сін оновив світовий рекорд на 200-метрівці брасом. Про це повідомляє «Главком».

Новий орієнтир неповнолітній атлет встановив на батьківщині. Азійські ігри цьогоріч приймає Нагоя. Він подолав дистанцію за 2 хвилини 04,83 секунди.

Охасі перевершив досягнення китайського плавця Цінь Хайяна. Він завершив заплив за 2 хвилини 05,48 секунди. Попередній рекорд встановили в 2023 році.

У 17 років Охасі став наймолодшим чемпіоном Японії на всіх трьох дистанціях брасом. На Азійських іграх-2026 він уже здобув три нагороди. Неповнолітній плавець виграв два «срібла» в естафетах.

До слова, раніше південноафриканка Сміт відновила кар'єру після дворічної паузи. Дворазова олімпійська чемпіонка повернулася у спорт, оскільки «занудьгувала за водою». Завершувала виступи вона після Олімпіади-2024.

Нагадаємо, нещодавно американська плавчиня Ледекі вперше за 14 років програла фінал у коронній дисципліні. Її перемогла австралійка Паллістер. Суперниця ще й оновила рекорд легенди.