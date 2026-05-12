Японська футбольна асоціація створила проєкт за мотивами аніме «Синя в'язниця: Блю Лок»

Японія шукатиме футбольних талантів за кордоном

Японська футбольна асоціація анонсувала новий проєкт за мотивами аніме «Синя в'язниця: Блю Лок». Як повідомляє «Главком», було оголошено про запуск «Табору майбутнього» за сюжетом аніме.

Мета проєкту – пошук талантів за кордоном та подальший розвиток японського футболу.

«Ми отримуємо багато запитів щодо програм розвитку молоді за кордоном. Глобальний футбол стає безмежним, і ера молодих японських гравців, які залишалися виключно у Японії, закінчилася. Ми раді можливості розпочати цей виклик разом із «Синьою в'язницею», твором, який зображує серйозне прагнення щодо світового панування», – заявив на пресконференції президент Японської футбольної асоціації Цунеосу Міямото.

Перший тренувальний табір проходитиме з 3 по 6 серпня 2026 року у Каліфорнії (США). Участь у ньому візьмуть гравці віком до 16 років.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

