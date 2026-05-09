ЛНЗ – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ

Центральний поєдинок вихідних відбудеться у Черкасах

Сьогодні, 9 травня, черкаський ЛНЗ зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч ЛНЗ – «Динамо»

Переконливішими на 09:50 9 травня виглядають шанси столичного гранда, вважають фахівці GGBET. На перемогу «насінників» виставлено коефіцієнт 3,48. Натомість на ймовірну звитягу «біло-синіх» закладено бал 2,19. Потенційна підсумкова нічия оцінена кефом 3,49. На результативну мирову (1:1) запропоновано коефіцієнт 6,24. Тим часом на тотал більше 2,5 виставлено кеф 2,29.

Передматчевий стан команд

Хорошими результатами останнім часом не можуть похизуватися ні черкасці, ні «Динамо». ЛНЗ не перемагав із початку квітня. А в останніх трьох турах «насінники» забили двічі та набрали лише два пункти. Спершу черкасці поступилися «Колосу» з Ковалівки (0:1). Потім ЛНЗ із голом півзахисника Рябова розписав нічию з харківським «Металістом 1925» (1:1). Натомість поєдинок із львівськими «Карпатами» обернувся «нулями».

Тим часом столичний гранд у середині квітня повернувся на переможний шлях. «Динамо» здолало луганську «Зорю» (3:1). Тоді забитими м'ячами відзначилися форвард Пономаренко, хавбек Бражко та фланговий півзахисник Редушко. Далі же кияни вирвали перемогу над криворізьким «Кривбасом» (6:5) із голами того ж Пономаренка, оборонця Михавка, вінгера Волошина, хавбека Буяльського та вінгера Ярмоленка (дубль). А от м'яча забивного Пономаренка з донецьким «Шахтарем» не вистачило для позитивного результату (1:2).

Орієнтовні склади команд

ЛНЗ: Паламарчук – Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв – Пастух, Рябов – Яшарі, Твердохліб, Кузик – Кравчук

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Волошин, Піхальонок, Буяльський, Редушко – Пономаренко

Історія очних зустрічей

У першому колі черкасці зуміли оформити несподіванку в столиці. Підопічні Віталія Пономарьова змогли мінімально переграти «Динамо». Єдиний м'яч гості оформили в доданий арбітром до першої половини час. Героєм «насінників» став хавбек Пастух.

Загалом команди зіграли п'ять матчів. Перевага збереглася на боці «біло-синіх» – три перемоги проти однієї, саме тієї осінньої. Ще один поєдинок завершився нічиєю. Найкращим бомбардиром протистояння залишається вінгер «Динамо» Ярмоленко. Ветеран, який мчить до абсолютного рекорду УПЛ за голами, тричі розписався у воротах ЛНЗ.

Де дивитися матч ЛНЗ – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він входить до пакетів провідних OTT-платформ і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.