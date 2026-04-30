«Шахтар» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Гірники» не грали проти англійських клубів у цьому сезоні
Найцікавіший для українських уболівальників поєдинок відбудеться в четвер увечері

Сьогодні, 30 квітня 2026 року, донецький «Шахтар» на Міському стадіоні польського Кракова прийме лондонський «Крістал Пелас» у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Крістал Пелас»

Лідером симпатій на 11:15 30 квітня став англійський колектив, вважають фахівці GGBET. На перемогу «гірників» запропоновано коефіцієнт 3,88. Тим часом на звитягу «Пелас» виставлено кеф 2,08. На нічию за підсумком перших 90 хвилин закладено бал 3,43. Промовиста ситуація і з проходом у фінал. Путівку в останній раунд для «Шахтаря» оцінено кефом 3,15. Натомість на місце у вирішальному поєдинку для «орлів» закладено коефіцієнт 1,38. Зате на тотал менше 1,0 виставлено бал 6,54.

Передматчевий стан команд

Загалом успішний виступ в основному раунді турніру дозволив команді Арди Турана розпочати перегони за трофеєм із 1/8 фіналу. Там «гірники» нервово пройшли познанський «Лех» (3:1, 1:2). А от у чвертьфіналі перформанс «Шахтаря» був упевненішим. У першому поєдинку вітчизняний гранд розгромив АЗ із нідерландського Алкмара (3:0) з голами хавбека Педріньйо та вінгера Аліссона (двічі). У матчі-відповіді «Шахтарю» вистачило й результативної нічиєї (2:2), а забиті м'ячі оформили той же Аліссон і нападник Мейрелліш.

А ось «Крістал Пелас» довелося розпочати з попереднього раунду плейоф. Там орли ледве дотиснули боснійський «Зріньскі» (1:1, 2:0). Далі лондонці лише в овертаймі переграли АЕК із Ларнаки (0:0, 2:1). Натомість в 1/4 фіналу володар Кубка Англії заграв впевненіше. Удома вдалося розгромити італійську «Фіорентину» (3:0) з голами форварда Матети, оборонця Мітчелла та нападника Сарра. На виїзді «Пелас» дозволив собі програти з прийнятним рахунком (1:2). Єдиний м'яч у складі «орлів» оформив той же Сарр.

Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Гомес, Очеретько – Аліссон, Еліас, Егіналдо

«Крістал Пелас»: Гендерсон – Річардс, Лакруа, Канво – Муньйос, Камада, Вортон, Мітчелл – Сарр, Піно – Матета

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команди перетнулися вперше, адже «Крістал Пелас» у цьому сезоні дебютував у єврокубках. Утім, лондонці вже встигли записати в актив одну перемогу над українськими клубами. Підопічні Олівера Гласнера впевнено здолали київське «Динамо» в основному раунді (2:0) турніру. Голами в складі «орлів» відзначилися оборонець Муньйос і нападник Нкетіа.

Натомість «Шахтар» провів проти англійських клубів 19 матчів. Здебільшого «гірники» були переможеними – 10 поразок. Однак, у різні роки вітчизняний гранд зумів оформити перемоги над лондонськими «Арсеналом» (двічі), «Тоттенхемом» і «Челсі», а також «Манчестер Сіті». У нинішній кампанії «Шахтар» проти представників Англії ще не грав. А в минулій донеччани програли «Арсеналу» (0:1) в основному раунді Ліги чемпіонів.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Крістал Пелас»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

