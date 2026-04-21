Син легендарного футболіста Клінсманна зламав шию під час матчу чемпіонату Італії

У Джонатана Клінсманна перелом першого шийного хребця

Воротар Джонатан Клінсманн, син колишнього нападника та тренера збірної Німеччини Юргена Клінсманна, зазнав перелому шиї під час гри за «Чезену» у другому дивізіоні Італії. Про це повідомляє «Главком».

Що трапилось з сином Клінсманна?

Інцидент стався під час матчу 35-го туру італійської Серії B «Палермо» – «Чезена» (2:0). Після зіткнення з гравцем господарів поля Джонатана винесли з поля в шийному бандажі та доставили до лікарні в столиці Сицилії.

Після травми голкіпера клуб оприлюднив заяву, в якій повідомив деталі травми Клінсманна. Попереднє обстеження виявило «перелом першого шийного хребця» та поріз потилиці. Тепер на Джонатана очікує більше поглиблене обстеження у спеціаліста-нейрохірурга.

Згодом Клінсманн-молодший написав пост в Instagram, в якому оголосив про дострокове завершення сезону через необхідність лікування і реабілітації.

«На жаль, мій сезон завершився. Під час матчу я отримав перелом хребта, через що деякий час не буду грати. Хочу подякувати всім на стадіоні та в лікарні тут, у Палермо, вболівальникам за теплі побажання та, звичайно ж, моїм друзям та родині, які підтримували мене протягом останніх кількох днів. Удачі хлопцям у нашій боротьбі за плейоф, і побачимося дуже скоро», – написав Джонатан.

Цього сезону Джонатан Клінсманн зіграв за «Чезену» 36 матчів, у яких пропустив 52 голи і 5 разів залишив ворота недоторканими. Зазначимо, що Клінсманн-молодший є воротарем збірної США і пропустить Чемпіонат світу-2026.

