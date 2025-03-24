Ярмолюк став одинадцятим дебютантом збірної України за часів Реброва

Єгор Ярмолюк став першим дебютантом збірної України у 2025 році

Ярмолюк вийшов у грі з Бельгією на заміну на 62-й хвилині замість травмованого Сича

У першому матчі плей-оф Ліги націй, в якому збірна України перемогла Бельгію (3:1), свій дебют у складі головної команди країни оформив півзахисник англійського «Брентфорда» Єгор Ярмолюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Ярмолюк вийшов на заміну на 62-й хвилині замість травмованого Олексія Сича й став 11-м дебютантом синьо-жовтих у 24-х поєдинках під орудою Сергія Реброва.

Дебютанти збірної України за часів Сергія Реброва

2023 рік – Владислав Ванат, Єгор Назарина.

2024 рік – Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.

2025 рік – Єгор Ярмолюк.

Нагадаємо, збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3:0 у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй УЄФА, що відбулася 23 березня в Генку.

Цей результат, з урахуванням перемоги України 3:1 у першому матчі, означає, що за сумою двох зустрічей (4:3) Бельгія здобула право виступити в елітному дивізіоні А Ліги націй, тоді як Україна залишилася в дивізіоні В.

У першому таймі обидві команди продемонстрували обережну гру, завершивши його без голів. Однак у другій половині зустрічі бельгійці активізувалися: на 70-й хвилині Максим де Кейпер відкрив рахунок, а Ромелу Лукаку відзначив двічі – на 76-й та 86-й хвилинах, встановивши остаточний результат 3:0.

Українська команда залишається в Лізі B, а бельгійська збірна – в Лізі A.

Голи: де Кейпер (70), Лукаку (76), (86).

Як повідомлялося, збірна України з футболу з рахунком 3:1 здобула перемогу над Бельгією у першому поєдинку плей-оф Ліги націй за місце у дивізіоні A.

Перед грою букмекери вважали фаворитом саме наших суперників. Коефіцієнт на перемогу Бельгії становив 1.85, на нічию – 3.40, перемогу України – 4.20.