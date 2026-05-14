Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Даяна Ястремська потрапила до четвірки найкращих
фото: Reuters
Вітчизняна тенісистка продовжила шлях до титулу в Італії

Українка Даяна Ястремська переграла аргентинську спортсменку Солану Сьєрру в 1/4 фіналу «челленджера» в італійській Пармі. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці зустрілися вдруге за місяць. У кінці квітня опонентки перетнулися в першому раунді «тисячника» в столиці Іспанії. Тоді гору в двох сетах із тайбрейками взяла Сьєрра.

Цього разу Ястремська зуміла помститися за невдачу в Мадриді. Українська тенісистка зі старту захопила ініціативу, швидко створивши гандикап із брейком (2:0). У п'ятому геймі вона ще раз виграла подачу аргентинки.

Сьєрра спробувала зламати перебіг подій – відквитала один брейк у восьмому геймі. Та вже в наступному Ястремська втретє взяла подачу суперниці та повела за сетами. Опір аргентинської тенісистки вона зламала за 33 хвилини.

Друга партія тривала вдвічі довше. Українка знову потужно стартувала, вигравши п'ять геймів поспіль. Та далі її гра розладналася. Натомість Сьєрра зуміла сенсаційно вирівняти становище (5:5). Та тепер Ястремська не віддала перемогу. Вона набрала два пункти поспіль, реалізувавши матчбол із четвертої спроби.

Parma Ladies Open. 1/4 фіналу

  • Солана Сьєрра (Аргентина, 5) – Даяна Ястремська (Україна, 3) – 3:6, 5:7

До слова, напередодні Еліна Світоліна вийшла в півфінал турніру WTA 1000 в столиці Італії. Українка переграла представницю Казахстану Єлену Рибакіну. Матч розтягнувся на три сети.

Нагадаємо, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо зняття бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Теги: теніс Даяна Ястремська

