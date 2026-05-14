«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
фото: Reuters
Рубльов: Я взагалі не міг знайти сенсу в житті

Російський тенісист Андрій Рубльов розповів, з якими психологічними проблемами йому доводилося зіткнутися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe

«Найважчий момент? Це було пов'язано безпосередньо з тенісом. Я взагалі не міг знайти сенсу в житті. Мене більше нічого не тішило. Я не розумів, навіщо жити. Щодня був однаковим.

Це звучить драматично, і мені важко точно описати, що тоді відчував, тому що зараз я вже цього не відчуваю. Але я був на самому дні – втрачений, розбитий. Зараз мені набагато краще», – сказав Рубльов в інтерв'ю.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Як повідомлялося, на турнірі WTA 1000 у Римі Еліна Світоліна здолала другу ракетку світу Єлєну Рибакіну та вийшла у півфінал.

Завдяки цьому українка вп'яте в сезоні обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу. Еліна стала четвертою гравчинею, яка вирвала вольову перемогу над Рибакіною після 2025 року.

Також Світоліна вийшла на третє місце за кількістю виграних матчів на турнірі, яке тепер ділить з легендарною американкою Сереною Вільямс. В обох у доробку по 24 перемоги.

З моменту запровадження формату турніру WTA 1000 у 2009 році лише дві тенісистки здобули в Римі більше перемог, ніж Світоліна – Вікторія Азаренко та полька Іга Свьонтек. У разі перемоги в наступній грі українка розділить із полькою друге місце.

Теги: теніс

Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
