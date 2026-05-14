Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі

Еліна Світоліна цього сезону вийшла вже у третій півфінал тисячника

Українка увійшла в топ-3 за перемогами в матчах римського тисячника

Дворазова чемпіонка турніру WTA 1000 в Римі Еліна Світоліна зрівнялася із видатною тенісисткою Сереною Вільямс за кількістю перемог у матчах на цих змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Opta Ace.

Усі здобутки Світоліної на тисячнику в Римі

Тисячник у Римі – найуспішніший турнір у кар'єрі Світоліної. На цих змаганнях українка перемагала двічі поспіль – у 2017 та 2018 роках. Починаючи з першого матчу переможного турніру у 2017-му українка втримувала серію з 11 поспіль перемог на цьому турнірі.

На цьогорічному турнірі WTA 1000 у Римі Світоліна здолала другу ракетку світу Єлєну Рибакіну та вийшла у півфінал. Завдяки цьому українка вп'яте в сезоні обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу. Еліна стала четвертою гравчинею, яка вирвала вольову перемогу над Рибакіною після 2025 року.

Також Світоліна вийшла на третє місце за кількістю виграних матчів на турнірі, яке тепер ділить з легендарною американкою Сереною Вільямс. В обох у доробку по 24 перемоги.

З моменту запровадження формату турніру WTA 1000 у 2009 році лише дві тенісистки здобули в Римі більше перемог, ніж Світоліна – Вікторія Азаренко та полька Іга Свьонтек. У разі перемоги в наступній грі українка розділить із полькою друге місце.

Тенісистки із найбільшою кількістю перемог на тисячнику в Римі

1. Вікторія Азаренка – 27 (перемоги)

2. Іга Свьонтек (Польща) – 25

3-4. Серена Вільямс (США) – 24

3-4. Еліна Світоліна (Україна) – 24

5. Марія Шарапова – 23

Українка повторила особистий рекорд 2017 року вже третім півфіналом тисячника у сезоні. Цього сезону Світоліна перемагала в обох чвертьфіналах турнірів WTA, у які проходила: у Дубаї та Індіан-Веллсі. Півфінал у Римі стане 15-м на рівні тисячників у її кар'єрі.

Суперницею Світоліної в півфіналі стала триразова переможниця турніру і третя ракетка світу Свьонтек. Українка змагалася в шести матчах проти польки та вигравала у двох, зокрема, в останньому – у чвертьфіналі Індіан-Веллсу в березні 2026 року. Півфінал відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.