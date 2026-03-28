Axios: між Рубіо та Каллас розгорілась суперечка на G7 через війну в Україні

Рубіо запропонував Каллас самій зайнятися Україною

Між держсекретарем США Марко Рубіо та главою дипломатії ЄС Каєю Каллас виникла гостра суперечка під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними видання, конфлікт стався під час обговорення війни в Україні. Каллас розкритикувала США за недостатньо жорстку політику щодо Росії.

«Минув рік, а Росія так і не зрушила з місця… Коли ж ваше терпіння закінчиться?», – звернулася вона до Рубіо.

У відповідь держсекретар США різко відреагував і підвищив голос. «Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще – продовжуйте. Ми відійдемо», – заявив Рубіо.

За словами джерел, він також наголосив, що США ведуть переговори з обома сторонами, але водночас продовжують підтримувати Україну озброєнням, розвідданими та іншою допомогою.

Після напруженої дискусії кілька європейських міністрів висловили бажання, щоб США й надалі відігравали ключову роль у дипломатичних зусиллях між Україною та Росією. Наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас коротко поспілкувалися, намагаючись знизити напруження.

Офіційно в Держдепі США назвали інцидент «відвертим обміном думками», наголосивши, що саме для цього і потрібна дипломатія.

Сам Рубіо публічно заперечив конфлікт: «Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного».

Як повідомлялось, Європейський Союз міг спробувати домовитися з адміністрацією Дональда Трампа про підтримку на Близькому Сході в обмін на чіткі гарантії безпеки для України.