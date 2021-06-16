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    Євро-2020. Прогноз на матч Італія – Швейцарія

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    Збірна Італії не має втратити очки - Євро-2020. Прогноз на матч Італія – Швейцарія
    Збірна Італії не має втратити очки
    Фото з відкритих джерел

    «Скуадра Адзурра» однією з перших має виходити до плей-оф чемпіонату континенту

    На «Стадіо Олімпіко» в Римі у другому турі зіграють фаворити групи А Італія і Швейцарія. У першому матчі квартету команда Роберто Манчіні довела, що її варто вважати одним із претендентів на чемпіонський титул. «Скуадра Адзурра» надзвичайно впевнено розібралася з Туреччиною – 3:0. Перевага італійців була вражаючою: 24 удари, 8 з яких у площину воріт проти 1 пострілу та й того не у ствір воріт Доннаруми.

    Швейцарія у своєму стартовому матчі не змогла переграти Вельс, хоч і була явним фаворитом гри. На нашу думку, швейцарці разом з Вельсом та Туреччиною посперечаються за другу сходинку у групі. А у матчі з Італією підопічним Владіміра Петковіча допоможе хіба що диво.

    Суперники провели між собою 13 офіційних матчів, перевага на боці Італії: п'ять перемог, три поразки, п'ять нічиїх. У фінальних частинах Євро суперники не грали, але тричі зустрічалися на мундіалях: дві перемоги Швейцарії, один успіх Італії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Прогноз на матч Італія – Швейцарія