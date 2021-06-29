Євро-2020 встановив рекорд результативності

На чемпіонаті континенту забили 109 голів, і турнір тільки набирає обертів

Гол півзахисника збірної Хорватії Міслава Оршіча у ворота Іспанії став 109-м у нинішньому розіграші змагань. В результаті цей Євро вже став найрезультативнішим в історії, перевершивши турнір 2016 року, де було забито 108 м'ячів.

Хорватія поступилася Іспанії – 3:5. Вона врятувалася в основний час, коли поступалася 1:3, але змогла за сім хвилин зрівняти рахунок. В овертаймах іспанці змогли довести свою перевагу над віце-чемпіонами світу.

Нинішній розіграш – лише другий в історії, де беруть участь 24 команди, однак він все одно лідирує за середньою результативністю серед турнірів з груповою стадією, яку ввели в 1980 році. Щоб Євро-2020 став кращим серед всіх чемпіонатів, на ньому має бути забито не менше 140 голів.

До теперішнього моменту на чемпіонаті Європи забито 118 м'ячів. При цьому командам залишилося провести ще дев'ять матчів.