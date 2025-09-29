Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову

Українці зняли питання про переможця вже в першому таймі

Матчі українців з конкурентами в боротьбі за вихід у півфінал – попереду

У неділю, 28 вересня, юнацька збірна України U-19 із футзалу стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У столиці Молдови, Кишиневі, підопічні Ігоря Москвичова зустрічалися з господарями турніру. І зняли питання про переможця вже в першому таймі. Велику різницю в класі та ігрову перевагу на майданчику вони матеріалізували в голи Камця, Клімчука, Цапа й дубль Першина.

По перерві молдовани мали чудовий шанс забити м'яч престижу, коли діяли в більшості після вилучення Хібовського, але не скористалися ним. Більше того, згодом Малиновський і Ростківський збільшили розрив у рахунку. У підсумку – 7:0, упевнений старт для наших хлопців на турнірі. Утім, матчі з конкурентами в боротьбі за вихід у півфінал – попереду.

Євро-2025 (U-19) із футзалу. Група А. 1 тур

Україна (U-19) – Молдова (U-19) – 7:0 (5:0)

Голи: Камець (3), Клімчук (5), Цап (7), Першин (9, 13), Малиновський (29), Ростківський (36).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».