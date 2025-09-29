Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову
Українці зняли питання про переможця вже в першому таймі

Матчі українців з конкурентами в боротьбі за вихід у півфінал – попереду

У неділю, 28 вересня, юнацька збірна України U-19 із футзалу стартувала у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У столиці Молдови, Кишиневі, підопічні Ігоря Москвичова зустрічалися з господарями турніру. І зняли питання про переможця вже в першому таймі. Велику різницю в класі та ігрову перевагу на майданчику вони матеріалізували в голи Камця, Клімчука, Цапа й дубль Першина.

По перерві молдовани мали чудовий шанс забити м'яч престижу, коли діяли в більшості після вилучення Хібовського, але не скористалися ним. Більше того, згодом Малиновський і Ростківський збільшили розрив у рахунку. У підсумку – 7:0, упевнений старт для наших хлопців на турнірі. Утім, матчі з конкурентами в боротьбі за вихід у півфінал – попереду. 

Євро-2025 (U-19) із футзалу. Група А. 1 тур

Україна (U-19) – Молдова (U-19) – 7:0 (5:0)

Голи: Камець (3), Клімчук (5), Цап (7), Першин (9, 13), Малиновський (29), Ростківський (36).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи. 

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УЄФА назвала країни, в яких пройдуть футзальні Євро
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
16 вересня, 11:53
Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1
Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією
20 вересня, 12:16
Підопічні Ігоря Москвичова вдруге зіграли з іспанськими однолітками
Юнацька збірна України із футзалу перемогла Іспанію у товариській грі
21 вересня, 19:37
Обидві зустрічі з Литвою Україна проведе у місті Йонава
Збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки проти Литви
23 вересня, 13:56
Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву
23 вересня, 22:12
Косенко: Хлопці засумували за грою у збірній
Тренер збірної України з футзалу прокоментував розгромну перемогу над Литвою
24 вересня, 15:59

Новини

Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
Сотні вболівальників вночі вийшли на вулиці Алма-Ати, щоб зустріти футболістів «Реала»
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
ФІФА може внести зміни до правил виконання пенальті
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000
Костюк перемогла білоруску і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна у стартовому матчі розгромила Молдову
Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання
Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua