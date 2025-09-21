Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України із футзалу перемогла Іспанію у товариській грі

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Юнацька збірна України із футзалу перемогла Іспанію у товариській грі
Підопічні Ігоря Москвичова вдруге зіграли з іспанськими однолітками
фото: rfef.es

За дві хвилини до фінального свистка Станіслав Шклярук дальнім ударом приніс перемогу нашій збірній

У межах підготовки до Євро-2025 (U-19) юнацька збірна України з футзалу провела другий товариський поєдинок з іспанськими однолітками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Ігоря Москвичова вдруге зіграли з іспанськими однолітками на тренувальній базі національних збірних Іспанії в передмісті Мадрида, Лас-Росасі. У першому матчі наша команда поступилася – 1:3. 

Сьогодні, 21 вересня, іспанці зуміли відкрити рахунок на 13-й хвилині й завдяки цьому виграли перший тайм.

Однак у другому Ярослав Савич та Артем Малиновський, який продемонстрував просто фантастичний дриблінг, вивели українців уперед.

Суперникам майже відразу вдалося відігратися, але за дві хвилини до фінального свистка Станіслав Шклярук дальнім ударом приніс перемогу нашій збірній – 3:2.

Товариський матч юнацьких збірних із футзалу

Іспанія (U-19) – Україна (U-19) – 2:3 (1:0)

Фінальна частина Євро-2025 (U-19) проходитиме у столиці Молдови, Кишиневі, із 28 вересня до 5 жовтня. 

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

