Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
УЄФА назвала країни, в яких пройдуть футзальні Євро

Євро-2027 із футзалу серед юнацьких команд U-19 проходитиме з 26 вересня до 3 жовтня в казахстанському місті Астана

УЄФА на засіданні виконавчого комітету визначила господарів фінальних турнірів чемпіонатів Європи з футзалу 2027 року серед жіночих та юнацьких збірних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2027 із футзалу серед жінок проходитиме із 14-го до 21 березня в хорватському місті Осієк. Жеребкування основного та елітного раундів відбору заплановано на 12 грудня. Самі відбірні матчі відбудуться вже 2026 року. У фінальному турнірі вперше в історії виступатимуть вісім команд.

Усі три чемпіонати Європи з футзалу серед жінок, які проводилися до цього моменту за участі чотирьох збірних – у 2019-му, 2022-му (перенесений із 2021-го) та 2023 роках, – вигравала Іспанія. Збірна України посідала на цих форумах четверте, третє та друге місця відповідно. 

Євро-2027 із футзалу серед юнацьких команд U-19 проходитиме з 26 вересня до 3 жовтня в казахстанському місті Астана. До господарів у фінальному турнірі приєднаються сім найкращих збірних кваліфікації, що запланована на початок того ж року.

За кілька днів юнацька збірна України з футзалу братиме участь у фінальному турнірі Євро-2025, що проходитиме в молдовському Кишиневі. Серед суперників – команди господарів, Португалії та Італії.

Дебютний чемпіонат Європи з футзалу серед юнаків пройшов 2019 року в Ризі, другий розіграш відбувся 2022-го в Хаені (спочатку планувався на 2021 рік, але його було перенесено через пандемію COVID-19), третій – 2023-го в Поречі. Чемпіонами ставали команди Іспанії (2019, 2022) та Португалії (2023).

Збірна України брала участь в усіх трьох фінальних турнірах. У 2019-му підопічні Віталія Одегова посіли третє місце у групі, а у 2022-му зупинилися в півфіналі. У 2023-му команда Ігоря Москвичова також дісталася півфінальної стадії.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) — Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

