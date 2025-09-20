Юнацька збірна України з футзалу провела товариську гру з Іспанією

Юнацька збірна України з футзалу U-19 готується до Євро-2025

Юнацька збірна України з футзалу U-19 у межах підготовки до навчально-тренувального збору перед Євро-2025 (U-19) провела товариський поєдинок з іспанськими однолітками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Ігоря Москвичова зустрілися з іспанцями на тренувальній базі національних збірних Іспанії в передмісті Мадрида, Лас-Росасі.

Початок матчу пройшов у рівній боротьбі, але потім іспанці додали в активності, що вилилося в кілька небезпечних ударів по воротах синьо-жовтих. В одному з епізодів нашу команду врятувала стійка, в іншому класно зіграв голкіпер Іван Бєлімов. А от чи не єдина наша контратака завершилася результативно. На 12-й хвилині Станіслав Шклярук пробив з льоту і м'яч від Мігеля Гонсалеса влетів у сітку. Іспанці відповіли на 19-й хвилині голом того ж Гонсалеса, який потужно пробив метрів із шести.

Другий тайм розпочався з атак господарів майданчика. Наші гостро відповідали і в одному з моментів після удару Богдана Цапа Іспанію врятувала поперечина. Але на 29-й хвилині після подачі кутового Хайме Мартінес вивів господарів уперед. На останніх секундах наш наставник випустив п'ятого польового гравця замість голкіпера, але скористалися цим саме іспанці, які ударом через весь майданчик поцілили в порожні ворота. Отже, 1:3 — поразка збірної України.

Товариський матч

Іспанія U-19 – Україна U-19 – 3:1 (0:1)

Голи: Гонсалес (19), Мартінес (29), Ляос (40) – Гонсалес (12, автогол).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».