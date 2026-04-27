Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ
ГУР розкрило параметри нової ракети РФ «Ковьор»
Авіабомба здатна вражати цілі на відстані до 300 км

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило характеристики нової крилатої ракети Росії С-71К «Ковьор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Відомство представило інтерактивну 3D-модель ракети, а також дані про її складові та електронну компонентну базу на порталі War&Sanctions.

За інформацією розвідки, ракета вперше була застосована наприкінці минулого року і, ймовірно, є однією з перших спроб російської Об’єднаної авіабудівної корпорації у цьому сегменті озброєння.

Особливістю розробки є використання як бойової частини осколково-фугасної авіабомби ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегрованої в конструкцію ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігацію на базі простих сенсорів і систему живлення. При цьому значна частина електронних компонентів має іноземне походження — зокрема з США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500. За рахунок основного та двох додаткових паливних баків її ймовірна дальність застосування може сягати 300 км.

У ГУР також зазначили, що в перспективі Росія може адаптувати цю ракету для запуску з безпілотного літального апарата С-70 «Охотнік».

Раніше відомство оприлюднило на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, основні компоненти та дані про кооперацію виробництва нової російської крилатої ракети «іздєліє-30».

