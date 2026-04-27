Ракета з авіабомбою. Розвідка розкрила «начинку» нової розробки РФ

Авіабомба здатна вражати цілі на відстані до 300 км

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило характеристики нової крилатої ракети Росії С-71К «Ковьор». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram ГУР МО України.

Відомство представило інтерактивну 3D-модель ракети, а також дані про її складові та електронну компонентну базу на порталі War&Sanctions.

За інформацією розвідки, ракета вперше була застосована наприкінці минулого року і, ймовірно, є однією з перших спроб російської Об’єднаної авіабудівної корпорації у цьому сегменті озброєння.

Особливістю розробки є використання як бойової частини осколково-фугасної авіабомби ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегрованої в конструкцію ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігацію на базі простих сенсорів і систему живлення. При цьому значна частина електронних компонентів має іноземне походження — зокрема з США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500. За рахунок основного та двох додаткових паливних баків її ймовірна дальність застосування може сягати 300 км.

У ГУР також зазначили, що в перспективі Росія може адаптувати цю ракету для запуску з безпілотного літального апарата С-70 «Охотнік».

Раніше відомство оприлюднило на порталі War&Sanctions інтерактивну 3D-модель, основні компоненти та дані про кооперацію виробництва нової російської крилатої ракети «іздєліє-30».