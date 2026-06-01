Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі

Арда Туран здобув чотири перемоги з п'яти можливих

Елітний дивізіон назвав героїв за підсумками останніх тижнів весни

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця і тренера місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник «Кудрівки» Андрій Сторчоус визнаний футболістом травня. За місяць він зіграв п'ять поєдинків, у яких оформив чотири голи. Зокрема, хавбек записав до свого активу дублі проти львівського «Руха» (2:1) та київського «Динамо» (2:3).

Зате керманич донецького «Шахтаря» Арда Туран став тренером травня. «Гірники» на фініші сезону здобули чотири перемоги та зазнали поразки від ковалівського «Колоса» (0:1). Упевнений виступ навесні дозволив підопічним турка повернути чемпіонський титул.

Кого випередив Андрій Сторчоус

Головним конкурентом лідера «Кудрівки» став форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко. У голосуванні вболівальників останній навіть випередив Сторчоуса. Проте, більшість експертів віддала голоси за хавбека середняка Прем'єр-ліги.

Другим у голосуванні експертів став нападник кам'янець-подільського «Епіцентра» Вадим Сидун. Третім був вінгер Глейкер Мендоза, який вже покинув криворізький «Кривбас». Уболівальники же в трійку до Пономаренка та Сторчоуса відрядила оборонця житомирського «Полісся» Едуарда Сарапія.

Кого випередив Арда Туран

Турецький фахівець не став лідером симпатій і оглядачів, і фанатів. Фаворитом експертів був головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник, а от уболівальники віддали перевагу Руслану Ротаню з «Полісся». Така поляризація дозволила перемогти Турану.

Він також випередив керманича «Кудрівки» Олександра Протченка. Під його керівництвом команда значно покращила результати та ледь не врятувалася від перехідних матчів. Обидві категорії, які брали участь в голосуванні, відправили молодого фахівця на третє місце.

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, львівський «Рух» відмовився від виступів у Прем'єр-лізі. Команда не братиме участі в перехідних матчах. Натомість «жовто-чорні» виступатимуть в Другій лізі.