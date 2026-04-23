Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)
Внаслідок влучань на станції, розташованій у населеному пункті Мєшиха, зафіксовано серйозні руйнування
Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу РФ. У ніч на 23 квітня дрони-камікадзе уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) «Горький» у Нижньогородській області, яка є критично важливим об’єктом для російського експорту сировини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби безпеки України.
«Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України відпрацювали по нафтоперекачувальній станції «Горький» у Нижньогородській області Росії. Внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних», – повідомили у Службі безпеки України.
«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
🔥 Дрони СБУ уразили російську нафтоперекачувальну станцію «Горький» у н.п. Мєшиха Нижньогородської області рф, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводі, - джерела у спецслужбі
За попередніми даними, пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20…
«Главком» писав, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.
Також була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.
Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.
