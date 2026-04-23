Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)

Над об’єктом піднявся стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів

Внаслідок влучань на станції, розташованій у населеному пункті Мєшиха, зафіксовано серйозні руйнування

Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу РФ. У ніч на 23 квітня дрони-камікадзе уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) «Горький» у Нижньогородській області, яка є критично важливим об’єктом для російського експорту сировини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби безпеки України.

«Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України відпрацювали по нафтоперекачувальній станції «Горький» у Нижньогородській області Росії. Внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних», – повідомили у Службі безпеки України.

Нафтоперекачувальна станція «Горький» є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ «Транснєфть – Вєрхняя Волга». Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ «Лукойл» у місті Кстово.

«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

«Главком» писав, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Також була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.