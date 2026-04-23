Україна уразила стратегічну станцію ворога, яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів (відео)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Над об’єктом піднявся стовп чорного диму, який видно за десятки кілометрів
Внаслідок влучань на станції, розташованій у населеному пункті Мєшиха, зафіксовано серйозні руйнування

Служба безпеки України провела успішну операцію в глибокому тилу РФ. У ніч на 23 квітня дрони-камікадзе уразили нафтоперекачувальну станцію (НПС) «Горький» у Нижньогородській області, яка є критично важливим об’єктом для російського експорту сировини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби безпеки України.

«Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України відпрацювали по нафтоперекачувальній станції «Горький» у Нижньогородській області Росії. Внаслідок удару було пошкоджено три резервуари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних», – повідомили у Службі безпеки України.

Нафтоперекачувальна станція «Горький» є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ «Транснєфть – Вєрхняя Волга». Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ «Лукойл» у місті Кстово.

«Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

«Главком» писав, що Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Самарська область зазнала атаки безпілотників другу ніч поспіль. У Самарі та Новокуйбишевську мешканці повідомляли про вибухи, через які в одній із багатоповерхівок вибило скло.

Також була атакована нафтоперекачувальна станція «Горький» у Нижньогородській області. Вона входить у структуру «Транснєфть – Верхня Волга». Станція качає нафту з попередньої ділянки магістралі та перекачує далі по трубопроводу у напрямку Білорусі, Європи або до наступного вузла чи НПЗ.

Нагадаємо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

Читайте також:

Читайте також

Олександр Бондаренко розповів про своє господарство на Донеччині
Через вибухи бджоли гинуть. Фермер розповів про своє господарство на Донеччині
21 квiтня, 18:24
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
19 квiтня, 05:56
Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:29
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
6 квiтня, 00:52
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
Україна в Лівії. Новий фронт проти РФ у Середземному морі?
5 квiтня, 16:28
Нині триває 1501-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 квітня 2026 року
4 квiтня, 08:16
У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters
31 березня, 21:04
Від російських ударів постраждали три райони Дніпропетровщини
Уночі окупанти вдарили по Україні «Іскандером» та дронами: наслідки
30 березня, 09:05
Втрати російської армії продовжують стрімко зростати
Березень може стати «чорним місяцем» для росіян на фронті: деталі від Міноборони
29 березня, 16:53

Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Фінляндія долучилася до угоди для запуску Спецтрибуналу проти Росії
Звільнення міністра Військово-морських сил США. Bloomberg назвав причину
Звільнення міністра Військово-морських сил США. Bloomberg назвав причину
Чи буде інтрига? Посолка Естонії розповіла, чого чекати від наступних парламентських виборів у її країні
Чи буде інтрига? Посолка Естонії розповіла, чого чекати від наступних парламентських виборів у її країні
Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах через загибель журналістки
Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах через загибель журналістки
ЄС уперше з 2013 року розпочав роботу над договором про вступ нової держави
ЄС уперше з 2013 року розпочав роботу над договором про вступ нової держави

Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

