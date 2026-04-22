Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі

У першому товариському матчі в іспанському Пособланко юнацька збірна України (U-17) під орудою Олександра Ситника поступилася юнацькій збірній Іспанії (U-17). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Товариський матч

Іспанія (U-17) – Україна (U-17) 4:0 (1:0)

  • Голи: Каррерас (25), Дель Піно Ногальєс (64), Кастелл (81), Мітого (85).

Другий товариський матч між цими суперниками відбудеться 23 квітня 2026 року в місті Кордова на стадіоні «Естадіо Нуево Арканхель» і розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

19-річний Джабі виступає за «Мідтьюлланн» з вересня 2025 року
Був у штучній комі. Футболіст «Мідтьюлланна» переніс дві операції після ножового поранення
Вчора, 17:52
«Хлібороби» прагнуть легко заповнити трибуни в робочий день
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Денис Костишин є сином відомого українського тренера Руслана Костишина
Українець Костишин став найкращим гравцем матчу в американській лізі
20 квiтня, 17:43
Михайло Мудрик не виходив на поле з осені 2024 року
Мудрик провів оригінальне тренування зі своєю дівчиною
14 квiтня, 17:19
Йорді Класі не допоможе АЗ на виїзді
Суперник «Шахтаря» втратив капітана команди на перший чвертьфінал Ліги конференцій
8 квiтня, 19:54
Чеферін: Присутність Луческу формувала команди
Президент УЄФА заявив, що Луческу був видатною особистістю
8 квiтня, 10:34
Мірча Луческу робив чемпіоном України і «Шахтар», і «Динамо»
Помер Мірча Луческу. Чим запам'ятався знаменитий тренер «Шахтаря» і «Динамо»
7 квiтня, 21:08
Майкон так і не повернувся в чемпіонат України
Бразильський гранд закрив заборгованість перед «Шахтарем»
1 квiтня, 17:59
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
31 березня, 11:36

Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Комісіонер НХЛ прокоментував питання допуску Росії на Кубок світу
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Чемпіонка Європи з бодібілдингу підозрюється у вбивстві колишнього чоловіка
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Юнацька збірна України з футболу поступилася Іспанії в першій товариській грі
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Легенда «Барселони» очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу
Лідер «Челсі» зазнав нової травми
Лідер «Челсі» зазнав нової травми

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
