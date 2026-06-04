Костюк програла безпрапорній росіянці півфінал «Ролан Гаррос»

Вітчизняна тенісистка не змогла пробитися у вирішальний поєдинок мейджора

Українка Марта Костюк зазнала поразки від російської тенісистки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

У другої ракетки України не пішло зі старту. «Нейтралка» двічі взяла її подачі та набрали пункти на своїх у перших чотирьох геймах. Лише після цього Костюк зуміла розмочити рахунок.

Утім, із камбеком не склалося. Наступний гейм Андрєєва виграла «під нуль». А в наступному вона втретє оформила брейк, реалізувавши сетбол на подачі української тенісистки з другої спроби.

За схожим сценарієм пішла друга партія. Цього разу росіянка виграла три гейми від початку сету. Важким був і четвертий, але Костюк таки змогла взяти перший пункт.

Ще краще справи українки пішли в середині партії. Спершу вона набрала друге очко на власній подачі. А в сьомому геймі Костюк вперше оформила брейк і впритул підібралася до суперниці.

Та остаточно перехопити ініціативу другій ракетці України не вдалося. Кілька помилок на власній подачі призвели до нового брейку Андрєєвої. А за ним безпрапорна тенісистка вийшла подавати на сет і закрила матч.

«Ролан Гаррос». 1/2 фіналу

Марта Костюк (Україна, 15) – Мірра Андрєєва (нейтр., 8) – 1:6, 3:6

До слова, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.