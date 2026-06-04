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«Манчестер Юнайтед» продовжив контракт із ветераном команди

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» продовжив контракт із ветераном команди
Том Гітон залишиться в рідному клубі
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Досвідчений футболіст провів мізерну кількість матчів за манкуніанців

Англійський «Манчестер Юнайтед» підписав новий договір із воротарем Томом Гітоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Екскіпер збірної Англії залишиться на «Олд Траффорд» ще на сезон. Гітон, якому в квітні виповнилося 40, приєднався до МЮ у ролі резервіста ще влітку 2021 року. Проте, востаннє виходив на поле в складі першої команди ветеран ще в кампанії 2022/23.

У минулому сезоні першим вибором тренерів був бельгієць Сенне Ламенс. Його дублером став турецький воротар Алтай Баїндир. Натомість Гітон лише зрідка потрапляв на лаву запасних і досі провів лише три матчі за «червоних дияволів».

Досвідчений голкіпер – вихованець «Манчестер Юнайтед». Утім, шлях до визнання він торував собі в англійській трясовині. Головною командою у кар'єрі Гітона став «Бернлі», кольори якого він захищав у 2013-2019 роках і звідки потрапив до збірної Англії (три поєдинки).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Манчестер Юнайтед

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