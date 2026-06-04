ФІФА заборонила проносити будь-які пляшки на матчі Чемпіонату світу 2026

Організатори зробили це з міркувань безпеки футболістів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила вболівальникам проносити будь-які пляшки на стадіони, де гратимуть матчі Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Всього за тиждень до старту Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який розпочнеться 11 червня, ФІФА радикально змінила правила безпеки на стадіонах. Відтепер глядачам заборонено брати з собою на трибуни будь-які багаторазові пляшки, чашки, банки та термоси.

Раніше регламент дозволяв проносити порожні прозорі пластикові пляшки місткістю до 1 літра. Проте в останній момент організатори скасували це правило: заборона має знизити ризик травм, якщо фанати почнуть кидати пляшки на поле чи трибуни.

Нагадаємо, усі учасники Чемпіонаті світу з футболу пройдуть процедуру 3D-сканування тіла для кращого визначення положення «поза грою».

Зазначається, що всі 1248 гравців-учасників турніру пройдуть процедуру сканування перед першим матчем своєї збірної. Отримана з 3D-сканів тіла інформація буде внесена в систему даних, що дозволить прискорити і зробити більш точною фіксацію положення «поза грою».

Крім того, за допомогою цифрових копій футболістів глядачі зможуть реалістичніше бачити офсайди під час повторів у ході трансляцій та на екранах на стадіонах.

Поліція Торонто заарештувала двох шахраїв та конфіскувала найбільшу в історії країни партію підробленої футбольної форми та атрибутики. Поліцейські вилучили контрафактних товарів на суму понад 3,5 млн канадських доларів ($2,53 млн), у тому числі понад 16 тисяч підроблених футболок і прапорів.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.