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Титулований російський велогонщик погорів на вживанні кокаїну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Титулований російський велогонщик погорів на вживанні кокаїну
33-річний Мамир Сташ є бронзовим призером Чемпіонату Європи 2017

В аналізах Сташа було виявлено сліди кокаїну: його відсторонили від змагань на три місяці

Російського велогонщика Мамира Сташа було дискваліфіковано рішенням Дисциплінарного комітету Російського антидопінгового агентства. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що в аналізах Сташа було виявлено сліди кокаїну. Велогонщика відсторонили від змагань на три місяці.

33-річний Мамир Сташ є бронзовим призером Чемпіонату Європи 2017. Він виступав за команду «Русвело».

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: велоспорт спорт наркотики росія

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