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Український тенісист Сачко здобув найрейтинговішу перемогу в сезоні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Український тенісист Сачко здобув найрейтинговішу перемогу в сезоні
Віталій Сачко обіграв 66-ту ракетку світу чеха Віта Копршиву
фото: UniCredit Czech Open

Українець обіграв суперника з топ-100 і пробився до чвертьфіналу на турнірі в Чехії

Український тенісист Віталій Сачко вийшов до чвертьфіналу «челенджера» у Простейові, здолавши 66-ту ракетку світу чеха Віта Копршиву. Про це повідомляє «Главком».

Сачко здобув ювілейну, десяту перемогу проти суперника з топ-100 світового рейтингу. Востаннє подібне траплялося у квітні на змаганнях ATP 500 у Мюнхені, коли українець обіграв боснійця Даміра Джумхура, 82-гу ракетку світу.

Матч завершився в трьох сетах – 6:1, 4:6, 7:6(4). У вирішальній партії Сачко поступався 3:5, однак зумів перевести гру на тайбрейк і вирвати перемогу.

Перша ракетка України вийшов у свій третій чвертьфінал сезону. Раніше він проходив до 1/2-ї на «челенджерах» у Барлетті та Неаполі.

ATP Challenger Tour. Простейов (Чехія). 1/8 фіналу

  • Віталій Сачко (Україна) – Віт Копршива (Чехія) 6:1, 4:6, 7:6(4)

Суперник українця у чвертьфіналі «челенджера» у Простейові визначиться у матчі між словаками Алексом Молчаном і Мілошем Каролом.

У Простейові Сачко стартував із перемоги над іншим чехом: у вольових трьох сетах здолав місцевого кваліфаєра Яна Кумстата, який входить у сьому сотню світового рейтингу ATP.

Нагадаємо, українка Марта Костюк зазнала поразки від російської тенісистки Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. 

Теги: теніс

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