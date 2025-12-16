Головна Спорт Новини
Юркевічус зібрала 15 підбирань у грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Команда українки продовжує знаходитись на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Ізраїлю

Тетяна Юркевічус відіграла в матчі 31 хвилину, набрала 7 очок, зробила 15 підбирань та 5 передач

У понеділок, 15 грудня, гравчиня збірної України з баскетболу Тетяна Юркевічус зіграла матч за свій клуб «Хапоель» Беер-Шева. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.

«Хапоель» Беер-Шева програв в матчі чемпіонату Ізраїлю «Маккабі» Карміель 61:78. Тетяна Юркевічус відіграла в матчі 31 хвилину, набрала 7 очок (3/9 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 15 підбирань, 5 передач, 2 перехоплення, 3 блок-шота при 3 втратах та 3 фолах.

Команда українки продовжує знаходитись на останньому місці турнірної таблиці чемпіонату Ізраїлю, вигравши лише один з 11 матчів сезону.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

