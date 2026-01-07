«Деякі українці святкують сьогодні». Усик зробив нову заяву щодо відзначення Різдва 7 січня

Усик: Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов’язково ходіть в зал

Усик: Я знаю, що ви будете писати, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик сьогодні, 7 січня, ще раз привітав українців з Різдвом. Про це повідомляє «Главком».

«Христос народився! Славімо його! Зі святом Різдва Христового. Всім бажаю, щоб у вашому домі була любов, злагода, тепло, їжа на столі, батько й мама вдома, радісні очі бабусі.

Дорогі друзі, я розумію, що дехто святкує не сьогодні, але ж у кожного є своя думка і... Як то називається, доню? «Самомнєніє»? Я знаю, що в коментарях ви будете писати, що в Україні святкують не сьогодні, але деякі українці святкують сьогодні, дорогі друзі.

Будь ласка, давайте будемо поважатимемо один одного і з любов’ю ставитимемось один до одного. Ми всі різні, в нас різні характери, різні батьки, ми в різних містах народилися, але ми всі живемо в Україні і ми українці.

Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов’язково ходіть в зал. Тому що любов, і добро і силу треба захищати. Треба захищати фізично, морально та психологічно. Слава Богу за все! Слава Україні! Світ засвітився, Христос народився. Ми його славимо, пісні співаємо, а вас всіх зі святом вітаємо», – заявив боксер.

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Тож вже з 2023 року більшість православних християн України почали відзначати релігійні свята по-новому. Різдво – 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістилися й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

Однак, Українська православна церква Московського патріархату, так само, як і Російська православна церква, продовжує відзначати Різдво у січні.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Як повідомлялося, Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.