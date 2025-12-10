Головна Спорт Новини
Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги
Назарій Кулішенко відіграв 13 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 4 підбирання

«Кейла» Кулішенка програла «Тіндастоллу»

Назарій Кулішенко провів черговий матч за естонську «Кейлу» у Північно-європейській баскетбольній лізі (ENBL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Кейла» програла «Тіндастоллу» 80:106 і залишається без перемог.

Назарій Кулішенко відіграв 13 хвилин, набрав 3 очки (1/2 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 2 фолах.

Дмитро Скапінцев зіграв за «Хапоель» у Єврокубку в матчі проти «Гамбурга». Команда українця вдома перемогла з рахунком 86:76.

Українець за 22 хвилини набрав 8 очок (4/5 з гри), 12 підбирань і 3 блокшоти при 4 втратах та 2 фолах.

Середні показники Скапінцева в Єврокубку – 6.2 очка та 4.7 підбирання за матч за 11.9 хвилин в середньому при 9 зіграних матчах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

