Кулішенко відіграв 13 хвилин у матчі у Північно-європейської баскетбольної ліги
«Кейла» Кулішенка програла «Тіндастоллу»
Назарій Кулішенко провів черговий матч за естонську «Кейлу» у Північно-європейській баскетбольній лізі (ENBL). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
«Кейла» програла «Тіндастоллу» 80:106 і залишається без перемог.
Назарій Кулішенко відіграв 13 хвилин, набрав 3 очки (1/2 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання при 2 фолах.
Дмитро Скапінцев зіграв за «Хапоель» у Єврокубку в матчі проти «Гамбурга». Команда українця вдома перемогла з рахунком 86:76.
Українець за 22 хвилини набрав 8 очок (4/5 з гри), 12 підбирань і 3 блокшоти при 4 втратах та 2 фолах.
Середні показники Скапінцева в Єврокубку – 6.2 очка та 4.7 підбирання за матч за 11.9 хвилин в середньому при 9 зіграних матчах.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
