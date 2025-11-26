Головна Спорт Новини
Трагічна подія: у США помер 20-річний баскетболіст

Американця переслідували травми протягом його кар'єри, одна з яких стала фатальною
фото: Connors State College

Причиною стала травма голови 

Баскетболіст коледжу Оклахоми Ітан Дітц помер у вівторок внаслідок ушкодження, отриманої під час гри у вихідні. Про це повідомляє «Главком»

Двадцятирічний Дітц був другокурсником, форвардом зростом 203 см у команді «Connors State College» (Ворнер, Оклахома). У суботу, 22 листопада, під час матчу проти «Grayson College» у Денісоні, Техас, спортсмен отримав травму голови в другій половині гри. Його негайно госпіталізували. Про смерть гравця навчальний заклад оголосив у середу.

У своїй заяві коледж висловив глибоку скорботу, зазначивши, що Ітан Дітц був зразком працьовитості та командного духу. Керівництво навчального закладу висловило співчуття родині та друзям, наголосивши на цінності життя.

На знак жалоби коледж скасував кілька чоловічих та жіночих баскетбольних матчів. Наступного понеділка в кампусі заплановано захід пам'яті на честь Дітца, який був родом із Конуея, Арканзас. На момент трагедії Ітан Дітц був стартовим гравцем, демонструючи високі показники: у середньому 11,0 очок та 9,4 підбирання за вісім ігор сезону.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

