Стало відомо, якою Україна завершила перший раунд відбору на Жіночий Євробаскет-2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Стало відомо, якою Україна завершила перший раунд відбору на Жіночий Євробаскет-2027
Україна спробує подолати новий формат кваліфікації на континентальну першість
фото: ФБУ

Команда йде на паузу з непоганим результатом

За підсумками половини зіграних матчів кваліфікації на Чемпіонат Європи-2027 збірна України посідає друге місце у своїй групі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

Це сталося завдяки тому, що національна команда під керівництвом Євгена Мурзіна в третьому матчі першого кола кваліфікації не залишила шансів суперницям з Азербайджану, продемонструвавши значну перевагу, що дозволила завершити гру з розгромним результатом 98:34.

А в іншому поєдинку нашої групи збірна Болгарії вдома здобула непросту перемогу над Чорногорією 66:62. Чорногорська команда краще розпочала матч і вела «+9» у першій половині, однак у третій чверті Болгарія змогла вирівняти гру і врешті вирвала перемогу, завершивши поєдинок із різницею в чотири очки.

Після трьох турів збірна України має у своєму активі дві перемоги (над Азербайджаном та Чорногорією) та одну поразку (проти Болгарії). Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України зіграє у березні 2026 року.

До другого раунду відбору на Євробаскет-2027 вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця. До цих команд приєднаються збірні, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на Євробаскет.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

