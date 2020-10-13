За лічені години до початку половина квитків на матч Україна – Іспанія анульована



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Збірна України гратиме за присутності 15% глядачів Світлина - УАФ

Близько 5 тисяч фанатів не зможуть потрапити на поєдинок Ліги націй

Термінова новина для вболівальників, які купили квитки на матч Ліги націй Україна – Іспанія.

Як повідомляє телеграм-канал Української асоціації футболу, квота квитків на матч Ліги націй скорочена з 30% до 15% від загальної кількості місць на НСК «Олімпійський».

Відповідне рішення було прийнято за підсумками термінового засідання Комісії з надзвичайних ситуацій в Києві. В ході засідання члени комісії розглянули поточну ситуацію, в тому числі проаналізували динаміку захворювань Covid-19, і взяли до уваги той факт, що Київ з 12 жовтня перебуває в «помаранчевій зоні» і прийшли до висновку, що доцільно зменшити квоту продажу квитків на поєдинок Ліги націй. Тим самим, мінімізувавши ризики, пов'язані з епідеміологічною ситуацією в місті.

Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків будуть анульовані, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість.

Вболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон і електронну пошту, які були вказані при покупці квитків.