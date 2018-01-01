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    Канадки здобули золото та срібло у скі-кросі на Олімпійських іграх у Південній Кореї

    Бронзова нагорода дісталася представниці Швейцарії
    Відразу дві медалі дісталися збірній Канади у жіночому скі-кросу (дисципліні фристайлу) на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані. До великого фіналу пробилися дві канадки, і саме вони розділили між собою перше та друге місця. Чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року стала Келсі Серва, а Бріттані Фелан задовольнилася срібною нагородою. Бронзову медаль
    • Сьогодні, 09:24
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    Бріттані Фелан та Келсі Серва. Фото Getty Images
    Бріттані Фелан та Келсі Серва. Фото Getty Images

    Бронзова нагорода дісталася представниці Швейцарії

    Відразу дві медалі дісталися збірній Канади у жіночому скі-кросу (дисципліні фристайлу) на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.

    До великого фіналу пробилися дві канадки, і саме вони розділили між собою перше та друге місця.

    Чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року стала Келсі Серва, а Бріттані Фелан задовольнилася срібною нагородою.

    Бронзову медаль здобула Фанні Сміт зі Швейцарії, яка у запеклій боротьбі випередила представницю Швеції.

    Україна у цій дисципліні фристайлу не була представлена.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Скі-крос, жінки

    1. Келсі Серва (Канада)
    2. Бріттані Фелан (Канада)
    3. Фанні Сміт (Швейцарія)

    Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна за межами топ-10.

    Читайте також: Перший олімпійський чемпіон з фристайлу в історії України: що потрібно знати про Олександра Абраменка.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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