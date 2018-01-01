Канадки здобули золото та срібло у скі-кросі на Олімпійських іграх у Південній Кореї

Бронзова нагорода дісталася представниці Швейцарії

Відразу дві медалі дісталися збірній Канади у жіночому скі-кросу (дисципліні фристайлу) на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані. До великого фіналу пробилися дві канадки, і саме вони розділили між собою перше та друге місця. Чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року стала Келсі Серва, а Бріттані Фелан задовольнилася срібною нагородою. Бронзову медаль



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Бріттані Фелан та Келсі Серва. Фото Getty Images

Бронзова нагорода дісталася представниці Швейцарії

Відразу дві медалі дісталися збірній Канади у жіночому скі-кросу (дисципліні фристайлу) на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.

До великого фіналу пробилися дві канадки, і саме вони розділили між собою перше та друге місця.

Чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року стала Келсі Серва, а Бріттані Фелан задовольнилася срібною нагородою.

Бронзову медаль здобула Фанні Сміт зі Швейцарії, яка у запеклій боротьбі випередила представницю Швеції.

Україна у цій дисципліні фристайлу не була представлена.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фристайл

Скі-крос, жінки

1. Келсі Серва (Канада)

2. Бріттані Фелан (Канада)

3. Фанні Сміт (Швейцарія)

Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна за межами топ-10.

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