Канадки здобули золото та срібло у скі-кросі на Олімпійських іграх у Південній Кореї
- Сьогодні, 09:24
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Розсилка
Бронзова нагорода дісталася представниці Швейцарії
Відразу дві медалі дісталися збірній Канади у жіночому скі-кросу (дисципліні фристайлу) на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані.
До великого фіналу пробилися дві канадки, і саме вони розділили між собою перше та друге місця.
Чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року стала Келсі Серва, а Бріттані Фелан задовольнилася срібною нагородою.
Бронзову медаль здобула Фанні Сміт зі Швейцарії, яка у запеклій боротьбі випередила представницю Швеції.
Україна у цій дисципліні фристайлу не була представлена.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Скі-крос, жінки
1. Келсі Серва (Канада)
2. Бріттані Фелан (Канада)
3. Фанні Сміт (Швейцарія)
Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна за межами топ-10.
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