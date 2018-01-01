Канадська сноубордистка Шарп виграла золото Олімпіади-2018 в дисципліні хафпайп
- Сьогодні, 10:20
-
Розсилка
Кессі Шарп. Фото: Getty Images
У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів
Сноубордистка Кессі Шарп завоювала золото на Олімпійських іграх-2018 в дисципліні хафпайп.
У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів.
Срібло у француженки Марі Мартіно (92,60), бронзу здобула американська спортсменка Бріта Сігурні (91,60).
Україна у цій дисципліні представлена не була.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг (хафпайп)
Жінки
1. Кессі Шарп (Канада) - 95,80
2. Марі Мартіно (Франція) - 92,60
3. Бріта Сігурні (США) - 91,60
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.
Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.