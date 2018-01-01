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    Канадська сноубордистка Шарп виграла золото Олімпіади-2018 в дисципліні хафпайп

    У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів
    Сноубордистка Кессі Шарп завоювала золото на Олімпійських іграх-2018 в дисципліні хафпайп. У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів. Срібло у француженки Марі Мартіно (92,60), бронзу здобула американська спортсменка Бріта Сігурні (91,60). Україна у цій дисципліні представлена не була. XXIII Зимові Олімпійські ігри
    • Сьогодні, 10:20
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    Кессі Шарп. Фото: Getty Images
    Кессі Шарп. Фото: Getty Images

    У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів

    Сноубордистка Кессі Шарп завоювала золото на Олімпійських іграх-2018 в дисципліні хафпайп.

    У своїй найкращій спробі канадка показала результат 95,80 балів.

    Срібло у француженки Марі Мартіно (92,60), бронзу здобула американська спортсменка Бріта Сігурні (91,60).

    Україна у цій дисципліні представлена не була.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг (хафпайп)

    Жінки

    1. Кессі Шарп (Канада) - 95,80
    2. Марі Мартіно (Франція) - 92,60
    3. Бріта Сігурні (США) - 91,60

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.


    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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