Кремль запустив нові побори з бізнесу: шукають мільярди на фронт

Єгор Голівець
фото: szru.gov.ua

Під удар потрапили готівка, імпорт і навіть майнінг — підприємці вже скорочують бізнес

Російська влада запустила масштабну кампанію посилення контролю над економікою, щоб отримати додаткові кошти для фінансування війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, через зростання збитковості російських компаній: до 27,1% у 2025 році – уряд РФ почав впроваджувати нові механізми збору коштів із бізнесу.

Серед них: авансова сплата податку на додану вартість, запровадження нової системи підтвердження для імпортерів, ліцензування торгівлі тютюновими виробами, а також кримінальна відповідальність за майнінг.

Особливу увагу влада приділяє готівковому обігу, неформальній зайнятості та операціям із золотом. За оцінками Міністерства фінансів РФ, ці заходи можуть приносити до 10 мільярдів доларів щорічно. Водночас експерти вважають такі прогнози завищеними.

На тлі посилення тиску підприємці реагують підвищенням цін, скороченням персоналу та переходом у тіньовий сектор. Зокрема, на Далекому Сході близько 36% бізнесменів уже розглядають можливість закриття власної справи.

Також фіксується стагнація безготівкових розрахунків після підвищення ПДВ до 22%. У низці регіонів майже половина клієнтів повідомляє, що бізнес пропонує розраховуватися виключно готівкою, що фактично підриває податкову базу країни.

Нагадаємо, що після з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. Головною темою розмови, яка пройшла за зачиненими дверима, стало подальше фінансування військових дій в Україні.

На закритому засіданні Путін дав зрозуміти бізнесменам, що війна триватиме довго, і від олігархів очікують «активнішої участі» у підтримці військово-промислового комплексу та соціальних програм, пов'язаних із фронтом.

