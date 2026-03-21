Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії

Будинок подружжя з Хмельницького, яке загинуло внаслідок російської атаки 22 березня 2024 року
фото: suspilne.media

Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій

У Хмельницькому рідні подружжя Королькових, яке загинуло 22 березня 2024 року внаслідок російської атаки, виграли суд із Росією. Вони мають отримати грошову компенсацію. Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Ми зверталися з позовом до Російської Федерації про стягнення моральної та майнової шкоди. Моїми клієнтами були пані Оксана, та з окремою справою був також і чоловік Євген», – пояснив адвокат родини Олександр Урода.

Крім приватного будинку, 22 березня 2024 року через російський обстріл було пошкоджено багатоповерхівку
фото: suspilne.media

За його словами, грошова компенсація має бути за моральну й матеріальну шкоди.

«Ми отримали судове рішення про стягнення на користь Оксани Анатоліївни 25 мільйонів гривень моральної та майнової шкоди та на користь Євгена Анатолійовича також 25 мільйонів гривень», – додав адвокат.

Невістка загиблих Оксана Королькова розповіла, що для неї важливо було виграти суд, щоб притягнути до відповідальності Росію.

За словами Оксани Королькової, два роки сім’я змушена була знімати житло, адже будинок, де вони проживали з батьками, був майже зруйнований. Тепер родина отримала сертифікат від держави, але не встигла придбати житло: «Сертифікат отримали, але непросто його реалізувати. Продавці не завжди хочуть мати справу із державними виплатами», – пояснила жінка.

Олександр Урода розповів, позиватися на Росію можна після отримання української допомоги.

«Так, вони можуть звертатися з позовними заявами, де відповідачем буде РФ. Потрібно зібрати всі докази: фото-, відеофіксація, свідки. Може бути, наприклад, якщо є приліт, то обов'язково по факту прильоту відкривається кримінальне провадження, треба звернутися до слідчого, зібрати всі можливі докази», – повідомив правник.

Нагадаємо, злочини Росії під час війни проти України є найбільш задокументованими за всю історію світових воєн, і частина з них буде розглянута Спеціальним трибуналом за злочин агресії.

Також збитки від економічних злочинів у Росії помітно зросли упродовж 2025 року, оголивши глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі на тлі економічної нестабільності.

Читайте також:

Читайте також

Удари СБУ по флоту РФ стали масштабними та постійними
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
6 березня, 16:33
Ймовірно, задимлення на електропідстанції «Фрунзенська», яка потрапила під ракетний удар
Білгород атакували ракети: є проблеми зі світлом, водою та теплом
23 лютого, 00:26
Росія відкрила проти Дурова кримінальну справу
Дуров прокоментував відкриття Росією кримінальної справи проти нього
24 лютого, 17:43
Оттава внесла 100 суден тіньового флоту РФ до санкційного списку
Канада запровадила нові санкції проти РФ
24 лютого, 19:35
Литовський суд виніс штраф за заперечення радянських репресій
Суд у Вільнюсі оштрафував активістку за заперечення злочинів СРСР
26 лютого, 20:00
Свербіж в оці виявився першою ознакою рідкісного захворювання печінки у 63-річної Керолайн Кінг
У Великій Британії жінка втратила 30 см зросту через рідкісну хворобу
1 березня, 22:14
Єгорова: Я в повному шоці. Моя зарплата на сьогоднішній день – 17000 рублів (150 євро)
Багаторазова чемпіонка Росії з плавання поскаржилася на низьку зарплату в збірній
4 березня, 19:49
США дозволили Індії купувати російську нафту 30 днів
Мінфін США дав Індії зелене світло на закупівлю російської нафти, але є нюанс
6 березня, 03:39
За словами військового, на російських блокпостах перевіряли телефони, і світлина допомагала пройти перевірку
Українець врятувався з окупації завдяки фото на фоні Кремля, доєднався до війська та нищить росіян
14 березня, 21:15

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 березня 2026: традиції та молитва
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
Бетмен захищає Україну: історія мексиканця, який служить у ЗСУ
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Колишній офіцер ФСБ висвятився в диякони Православної церкви України
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Щура
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026
В Україні хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 21 березня 2026

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
Вчора, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Вчора, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Вчора, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Вчора, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Вчора, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
