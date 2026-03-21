Рідні подружжя, що загинуло від ворожої атаки, виграли суд у Росії

Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій

У Хмельницькому рідні подружжя Королькових, яке загинуло 22 березня 2024 року внаслідок російської атаки, виграли суд із Росією. Вони мають отримати грошову компенсацію. Рішення український суд ухвалив заочне, а відшкодування може бути після закінчення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Ми зверталися з позовом до Російської Федерації про стягнення моральної та майнової шкоди. Моїми клієнтами були пані Оксана, та з окремою справою був також і чоловік Євген», – пояснив адвокат родини Олександр Урода.

Крім приватного будинку, 22 березня 2024 року через російський обстріл було пошкоджено багатоповерхівку фото: suspilne.media

За його словами, грошова компенсація має бути за моральну й матеріальну шкоди.

«Ми отримали судове рішення про стягнення на користь Оксани Анатоліївни 25 мільйонів гривень моральної та майнової шкоди та на користь Євгена Анатолійовича також 25 мільйонів гривень», – додав адвокат.

Невістка загиблих Оксана Королькова розповіла, що для неї важливо було виграти суд, щоб притягнути до відповідальності Росію.

За словами Оксани Королькової, два роки сім’я змушена була знімати житло, адже будинок, де вони проживали з батьками, був майже зруйнований. Тепер родина отримала сертифікат від держави, але не встигла придбати житло: «Сертифікат отримали, але непросто його реалізувати. Продавці не завжди хочуть мати справу із державними виплатами», – пояснила жінка.

Олександр Урода розповів, позиватися на Росію можна після отримання української допомоги.

«Так, вони можуть звертатися з позовними заявами, де відповідачем буде РФ. Потрібно зібрати всі докази: фото-, відеофіксація, свідки. Може бути, наприклад, якщо є приліт, то обов'язково по факту прильоту відкривається кримінальне провадження, треба звернутися до слідчого, зібрати всі можливі докази», – повідомив правник.

