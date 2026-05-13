Добвик повернувся до тренувань з «Ромою»

glavcom.ua
Артем Довбик у доброму гуморі відновив тренувальні сесії
Українець пропустив понад п'ять місяців

Форвард італійської «Роми» Артем Довбик відновив заняття в загальній групі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Український нападник займався з рештою команди в середу. Він потрапив на кілька світлин у фотозвіті з тренування «вовків». Наразі невідомо, чи потрапить Довбик до заявки на прийдешній матч «Роми» в чемпіонаті Італії.

Форвард не виходив на поле з початку січня. Тоді Довбик надірвав стегно лівої ноги. Консервативний метод лікування вирішити проблему не міг, тож українцю довелося лягти під скальпель хірурга.

Довбик у нинішньому сезоні провів лише 17 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі. Контракт українського нападника з «вовками» розрахований до літа 2029 року.

До слова, екскерманич збірної України Сергій Ребров знайшов собі новий клуб у Європі. Вітчизняний фахівець отримав пропозицію з Греції. Там на нього націлився афінський «Панатінаїкос».

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS).

