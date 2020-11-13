«Карантин вихідного дня». Уряд визначив долю спортивних змагань

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт запевняє, що всі заходи відбудуться згідно з попередньо затвердженим календарем

Запровадження в Україні з 14 листопада в зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні «карантину вихідного дня» не вплине на проведення спортивних заходів у нашій державі. В цьому запевняє міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

«Спортивне життя країни не зупиняється, - каже Вадим Маркович у своєму зверненні. – Заходи, що включені до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів будуть проводитися.

Звичайно, при дотриманні всіх санітарних і протиепідемічних умов та без глядачів. Учасники таких заходів здійснюватимуть обов’язковий щоденний контроль стану здоров’я. Задля збереження такої можливості Міністерство молоді та спорту взяло на себе відповідальність контролювати дотримання організаторами заходів вищевказаних норм.

Щодо масового спорту в будні дні: обмеження одночасного заповнення закладів лишилися не дуже жорсткими – не більше однієї особи на 20 кв м. Це дозволить людям продовжувати вести здоровий спосіб життя, а суб’єктам сфери підтримувати свою господарську діяльність. Карантин вихідного дня, звісно, несе певні незручності, але вихід є – рухова активність на свіжому повітрі. Зовсім безкоштовно та з користю для свого здоров’я».

Нагадаємо, що раніше уряд ухвалив рішення щодо запровадження карантину «вихідного дня». Починаючі з найближчої суботи, 14 листопада, на вихідних забороняється:

- приймання відвідувачів закладами громадського харчування;

- роботу ТРЦ та закладів розважальної діяльності, торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами тощо;

- діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів, окрім роботи, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки;

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.