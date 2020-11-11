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    Павелко запевняє: «карантин вихідного дня» на проведення футбольних матчів не вплине

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    Андрій Павелко і максим Степанов досягли порозуміння щодо футболу в умовах карантинних обмежень - Павелко запевняє: «карантин вихідного дня» на проведення футбольних матчів не вплине
    Андрій Павелко і максим Степанов досягли порозуміння щодо футболу в умовах карантинних обмежень
    Світлина - Фейсбук Андрія Павелка

    Очільник УАФ досяг порозуміння з керівником МОЗ

    Поєдинки українського чемпіонату з футболу в трьох провідних лігах триватимуть згідно раніше встановленого графіку, згідно раніше затвердженого медичного протоколу, не дивлячись на введення Кабінетом міністрів України карантинних обмежень. Про це на власній сторінці у «Фейсбуку» повідомив керівник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

    «Карантин вихідного дня», який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. На минулому тижні УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ щодо продовження футбольних змагань до кінця року. Спільно і завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, першої і другої ліг, які призначені на вихідні дні. За що дуже вдячний особисто очільнику МОЗ.

    На жаль, поки що всі поєдинки відбуватимуться без глядачів — здоров’я вболівальників понад усе. Натомість МОЗ дозволив проведення матчів чемпіонату навіть в тих населених пунктах, які раніше перебували в «червоній зоні». Це суттєво зменшить для багатьох клубів логістичне і фінансове навантаження. Зі свого боку УПЛ та ПФЛ гарантує суворе дотримання всіх необхідних заходів безпеки та вимог МОЗ під час організації й проведення матчів і жорсткий контроль за станом здоров’я учасників змагань. Робимо все можливе для захисту футболу від пандемії», - написав Павелко.

    Разом з тим, в УПЛ осікують на офіційне підтвердження слів очільника УАФ від Кабміну.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Міністерство охорони здоров'я Андрій Павелко Максим Степанов Прем’єр-ліга карантин УПЛ Перша ліга Друга ліга коронавірус
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